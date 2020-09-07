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TRT EBA TV 7 - 11 Eylül yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı

Uzaktan eğitim sürecinde 7 - 11 Eylül tarihleri arasında ki yayın akışı belli oldu. TRT EBA TV ilkokul, TRT EBA TV ortaokul , TRT EBA TV lise yayın akışı detayları haberimizde..

07 Eylül 2020 Pazartesi 00:48
TRT EBA TV 7 - 11 Eylül yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel ve devlet okullarında 31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim sürecinde 2.hafta TRT EBA TV kanalları ve eba platformu üzerinden devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TRT EBA TV 7-11 Eylül yayın akışı belli oldu. TRT EBA TV İlkokul , ortaokul ve lise kanallarında hangi günlerde hangi ders eğitimleri hangi saatlerde verilecek haberimizdeki yayın akışı programında bulabilirsiniz.


Eğitim sürecine uzaktan eğitim olarak katılan tüm öğrenciler kendi okul düzeylerine ilişkin ders içerik ve videolarının TRT EBA TV kanalları ve eba platformu üzeriden ulaşabilir.

İşte TRT EBA TV 7-11 Eylül yayın akışı  TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı



Son Güncelleme: 07.09.2020 00:48
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