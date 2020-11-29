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TRT EBA TV 30 Kasım-6 Aralık yayın akışı

Dünya genelini etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimin de uzaktan olması kararı alınmıştı. TRT EBA TV bu konuda çalışmalar yaparak uzaktan eğitim programını güzel bir şekilde yürütmektedir. Eba, her hafta kendi sitesi üzerinden ilkokul, ortaokul ve lise kanallarının yayın akışını paylaşmaktadır.

29 Kasım 2020 Pazar 21:48
TRT EBA TV 30 Kasım-6 Aralık yayın akışı
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TRT EBA TV 30 Kasım – 6 Aralık Yayın Akışı Belli Oldu

TRT EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise programlarının bu haftaki yayın akışı kesinleşti.

TRT EBA TV uzaktan eğitim yayınlarını sürdürüyor. Bu haftanın yayın akışı netleşti.

Haftalık program, sınıf olarak ve konu bazlı olarak saat şeklinde açıklanmıştır.

TRT EBA TV ‘ nin bu haftaki programı www.eba.gov.tr ‘ de yayınlandı.

TRT EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise Kanallarının 30 Kasım-6 Aralık Yayın Akışı:

EBA TV İLKOKUL.pdf (mebpersonel.com)

EBA TV ORTAOKUL.pdf (mebpersonel.com)

EBA TV LİSE.pdf (mebpersonel.com)

 



Son Güncelleme: 29.11.2020 21:48
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Anahtar Kelimeler:
Trt EbaUzaktan Eğitim
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