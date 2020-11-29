TRT EBA TV 30 Kasım – 6 Aralık Yayın Akışı Belli Oldu

TRT EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise programlarının bu haftaki yayın akışı kesinleşti.

TRT EBA TV uzaktan eğitim yayınlarını sürdürüyor. Bu haftanın yayın akışı netleşti.

Haftalık program, sınıf olarak ve konu bazlı olarak saat şeklinde açıklanmıştır.

TRT EBA TV ‘ nin bu haftaki programı www.eba.gov.tr ‘ de yayınlandı.

TRT EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise Kanallarının 30 Kasım-6 Aralık Yayın Akışı:

EBA TV İLKOKUL.pdf (mebpersonel.com)

EBA TV ORTAOKUL.pdf (mebpersonel.com)

EBA TV LİSE.pdf (mebpersonel.com)