TRT EBA TV 30 Kasım- 4 Aralık yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı

Milli eğitim bakanlığı tarafından alınan uzaktan eğitim süreci şimdilik açıklanan resmi açıklamalara göre 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam ediyor. Bu sürecin en önemli ayaklarından biri ise TRT EBA TV kanalları.

Uzaktan Eğitim sürecinde okulların her kademesinde eğitim gören öğrenciler kendi düzeylerine uygun eğitim veren trt eba ilkokul tv,trt eba ortaokul tv,trt eba lise tv kanallarını izleyerek eğitim içeriklerine ve anlatılan derslere ulaşabilirler.

Aşağıdaki tabloda trt eba ilkokul tv,trt eba ortaokul tv,trt eba lise tv haftalık yayın akışlarını inceleyebilir. hangi ders hangi saate hangi kanalda anlatılacak öğrenebilirsiniz..

TRT EBA TV 30 Kasım- 4 Aralık yayın akışı

TRT EBA İLKOKUL TV YAYIN AKIŞI

TRT EBA ORTAOKUL TV YAYIN AKIŞI





TRT EBA LİSE TV YAYIN AKIŞI