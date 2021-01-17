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TRT EBA TV 18-24 Ocak Haftası Yayın Akışı Belli Oldu

Uzaktan eğitim ile tamamlanacak olan 2020-2021 eğitim öğretim yılının 1. dönem son haftası TRT EBA TV 18-24 Ocak Haftası Yayın Akışı Belli Oldu.

17 Ocak 2021 Pazar 20:36
TRT EBA TV 18-24 Ocak Haftası Yayın Akışı Belli Oldu
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Korona virüs hastalığı sebebiyle uzun süredir sürdürülen uzaktan eğitim ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1.dönem tamamlanıyor.

Milyonlarca öğrenci 22 Ocak Cuma gününden itibaren 15 Şubat 2021 tarihine kadar sürecek olan yarıyıl tatiline başlıyor.

Uzaktan eğitim sürecinin en önemli ayağından olan TRT EBA Tv kanalları için yayın akışıda belli oldu. TRT EBA İLKOKUL , TRT EBA ORTAOKUL  VE TRT EBA LİSE televizyon kanalında 18-24 Ocak tarihileri arasında hangi kademenin , hangi dersi saat kaçta yayınlacağı aşağıdaki yayın akışı programından bulabilirsiniz.

TRT EBA TV 18-24 Ocak Haftası Yayın Akışı programında aynı zamanda haftalık ders tekrar saatleride ayrıntılı olarak görülmektedir.

TRT EBA İLKOKUL 18-24 Ocak Haftası Yayın Akışı,

TRT EBA ORTAOKUL 18-24 Ocak Haftası Yayın Akışı,

TRT EBA LİSE 18-24 Ocak Haftası Yayın Akışı,

 

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 20:36
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TRT EBA TV Yayın AkışıYayın Akışı
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