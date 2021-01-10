22 Ocak tarihine kadar süreceği kesin olan uzaktan eğitim sürecinin en önemli ayağından bir tanesini EBA TV kanalları oluşturuyor. İlkokul,ortaokul ve lise kademeleri için ayrı ayrı yayın yapan EBA TV kanallarının her hafta olduğu gibi bu haftaki yayın akışı ve tekrar ders saatleri belli oldu.
TRT EBA TV 11-15 Ocak 2021 Programı belli oldu EBA tv yayın akışı ve tekrar ders saatleri
TRT EBA İLKOKUL TV 11-15 OCAK YAYIN AKIŞI
TRT EBA ORTAOKUL TV 11-15 OCAK YAYIN AKIŞI
TRT EBA LİSE TV 11-15 OCAK YAYIN AKIŞI
Son Güncelleme: 10.01.2021 22:34