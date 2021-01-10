22 Ocak tarihine kadar süreceği kesin olan uzaktan eğitim sürecinin en önemli ayağından bir tanesini EBA TV kanalları oluşturuyor. İlkokul,ortaokul ve lise kademeleri için ayrı ayrı yayın yapan EBA TV kanallarının her hafta olduğu gibi bu haftaki yayın akışı ve tekrar ders saatleri belli oldu.

TRT EBA TV 11-15 Ocak 2021 Programı belli oldu EBA tv yayın akışı ve tekrar ders saatleri

TRT EBA İLKOKUL TV 11-15 OCAK YAYIN AKIŞI

Eğitim öğretim faaliyetlerine canlı ders ile eba üzerinden devam eden öğrenciler diğer yandan günün belli saatlerinde kademelerin uygun eğitim öğretim içeriklerini aşağıdaki tabloda bulunan saatlere göre EBA TV ilkokul, EBA TV ortaokul ve EBA TV lise kanallarından takip edip, gün içinde yayınlanan dersleri ve tekrar ders saatlerini bulubilirler.

TRT EBA ORTAOKUL TV 11-15 OCAK YAYIN AKIŞI

TRT EBA LİSE TV 11-15 OCAK YAYIN AKIŞI