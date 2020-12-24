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TRT EBA Anaokulu içeriği nedir?

TRT EBA Anaokulu, okul öncesi çağında olan çocuklar için TRT EBA İlkokul kanalında yayın hayatına başlıyor. Çocuklara gelişim süreçleri için ihtiyaç duyulan eğitimler verilecek.

24 Aralık 2020 Perşembe 22:26
TRT EBA Anaokulu içeriği nedir?
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TRT, pandemi sebebiyle okulların kapanmasının ardından çıkarılan TRT EBA kanallarına bir yenisi daha ekledi. TRT EBA İlkokul, TRT EBA Ortaokul ve TRT EBA Lise eğitim kanallarının sonrasında bir de TRT EBA Anaokulu çocuklara özel olarak çıkarıldı. TRT EBA Anaokulu yayınlarını TRT EBA İlkokul kanalında hafta içi her gün 08:00 ile 19:30 saatleri arasında yayınlanacak.

Şimdiye kadar 7.129 ders ve etkinlik içerik yayınlayan TRT EBA, çocuklar için özgün programlar düzenlemeyi sürdürüyor. TRT EBA Anaokulu, ‘Dünyanın en büyük duvarsız anaokulu’ sloganıyla okul öncesi eğitimi çocuklara görsel, duyusal ve zihinsel gelişim süreçlerini geliştirmek için gereken eğitimi veriyor.

Çocuklara özel programlar

‘Takvim’, ‘Etkinlik Kuşağı’ ve ‘Ailece’ programlarından meydana gelen TRT EBA Anaokulu, çocuklara özgün içerikler sunuyor. Takvim bölümün de tarih, mevsimler, günler, şekiller ve renklerle anlatılarak çocuklar güne başlıyor. Etkinlik kuşağında ise türkçe, matematik, fen, müzik, drama, sanat ve oyun etkinlikleri okul öncesi öğretmenler tarafından anlatılıyor. Pek çok materyal, oyuncak ve görsel malzemenin yer aldığı bu kuşakta, Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim müfredatını uyguluyor. Ailece bölümün de ise Çocuk Gelişimi Uzmanı Prof. Dr. Belma Tuğrul, aile içi iletişim ile ilgili anne ve babalara önemli tavsiyeler veriyor. Çocuklarla iletişim kurarken nelere dikkat edilmeli, ev içi kurallar, çocukların kişilik gelişim süreçleri gibi okul öncesi yaş grubuna ait pek çok konuda bilgiler veriliyor.



Son Güncelleme: 24.12.2020 22:26
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