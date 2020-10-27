İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

TRR EBA Tv ders tekrarı saati 27 Ekim 2020 Salı

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan TRR EBA Tv ders tekrarı saati haberine dair en yeni gelişmeler 27 Ekim 2020 Salı günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

27 Ekim 2020 Salı 00:01
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 27 Ekim 2020 Salı
Takip Et:

EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 27 Ekim 2020 Salı İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

27 Ekim 2020 Salı​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

27 Ekim 2020 Salı​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ


TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

27 Ekim 2020 Salı​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

27 Ekim 2020 Salı​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 27.10.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüz yüze eğitime 6., 7., 10. ve 11. sınıflar da başlıyor mu?
Yüz yüze eğitime 6., 7., 10. ve 11. sınıflar da başlıyor mu?
Yüz yüze eğitimde üç. evrenin ayrıntıları belirlendi
Yüz yüze eğitimde üç. evrenin ayrıntıları belirlendi
Üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır?
Üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır?
Bakan Selçuk'tan Açık Öğretim Lisesi açıklaması
Bakan Selçuk'tan Açık Öğretim Lisesi açıklaması
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün geldi! KPSS 2020 açıklandı mı?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün geldi! KPSS 2020 açıklandı mı?
EBA Eğitim Platformu dünyada lider
EBA Eğitim Platformu dünyada lider

Popüler Haberler

28 Ekim 2020 Çarşamba Günlük burç yorumları: Bazı burçların güzel günleri başlıyor…
e-Devlet ile abonelik fesih başvurusu işlemleri
Bugün gram altın ne kadar oldu? 27 Ekim 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 27 Ekim 2020 Salı bim indirimler bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 27 Ekim 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller 27 Ekim 2020 Salı - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 27 Ekim 2020 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 27 Ekim 2020 Salı
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 27 Ekim 2020 Salı
Bankaların güncel kredi faiz oranları 27 Ekim 2020 Salı
Behzat Ç. Savcı Kimdir? Gerçek Adı Nedir? Atılay Uluışık Biyografisi
Yeni Adana Stadı ne zaman hizmete açılacak?
Çukur kamyonette kim öldü? Yamaç mı, Ziya mı, Murtaza mı?
KYK Kredi borcu sorgulaması nasıl yapılır? Toplam Kyk kredi borcu sorgulama işlemleri
Gelinim Mutfakta 23 Ağustos Cuma bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta kim elendi?
Engelli ÖTV indirimi ile alınabilecek otomobiller listesi
THY kampanyalı 99 TL'ye bilet 26 Ekim - 27 Ekim 2020 ucuz uçak bileti kampanya detayları
Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar 26 Ekim 2020 Pazartesi
80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 26 Ekim 2020 Pazartesi Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları
Yemin yeni sezonda Yavuz Ketenci olmayacak mı? Reşit karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Kredi notu düşük ve sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.