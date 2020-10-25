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TRR EBA Tv ders tekrarı saati 25 Ekim 2020 Pazar

TRR EBA Tv ders tekrarı saati haberi, yayına girdiği ilk günden beri büyük merak uyandırırken, habere dair yeni gelişmeler de 25.10.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyarak tüm gelişmeleri öğrenin.

25 Ekim 2020 Pazar 00:01
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 25 Ekim 2020 Pazar
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EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 25 Ekim 2020 Pazar İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

25 Ekim 2020 Pazar​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

25 Ekim 2020 Pazar​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ


TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

25 Ekim 2020 Pazar​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

25 Ekim 2020 Pazar​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 25.10.2020 00:01
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Online EğitimEBA TV
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