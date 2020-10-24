İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

TRR EBA Tv ders tekrarı saati 24 Ekim 2020 Cumartesi

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken TRR EBA Tv ders tekrarı saati haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. TRR EBA Tv ders tekrarı saati haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 24 Ekim 2020 Cumartesi tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

24 Ekim 2020 Cumartesi 00:01
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 24 Ekim 2020 Cumartesi
Takip Et:

EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 24 Ekim 2020 Cumartesi İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

24 Ekim 2020 Cumartesi​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

24 Ekim 2020 Cumartesi​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ


TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

24 Ekim 2020 Cumartesi​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

24 Ekim 2020 Cumartesi​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 24.10.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüz yüze eğitimde üç. evrenin ayrıntıları belirlendi
Yüz yüze eğitimde üç. evrenin ayrıntıları belirlendi
Üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır?
Üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır?
Bakan Selçuk'tan Açık Öğretim Lisesi açıklaması
Bakan Selçuk'tan Açık Öğretim Lisesi açıklaması
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün geldi! KPSS 2020 açıklandı mı?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün geldi! KPSS 2020 açıklandı mı?
EBA Eğitim Platformu dünyada lider
EBA Eğitim Platformu dünyada lider
2020 KPSS sonuçları açıklandı
2020 KPSS sonuçları açıklandı

Popüler Haberler

Bugün gram altın ne kadar oldu? 24 Ekim 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim aktüel indirim kataloğu 24 Ekim 2020 Cumartesi ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 24 Ekim 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 24 Ekim 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 24 Ekim 2020 Cumartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 24 Ekim 2020 Cumartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 24 Ekim 2020 Cumartesi
Uzaktan (Evden) çalışma sürecinde çalışanların hakları neler?
Evde bakım maaşı yatan iller 24 Ekim 2020 Cumartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
TEB personel alımı ne zaman? Başvurular nasıl yapılacak?
Gelinim Mutfakta Nardan Aşı yapılış tarifi ve malzemeleri
Gelinim Mutfakta programı sunucusu Fatih Ürek kimdir? nerelidir? Fatih Ürek hakkında bilgiler
The Kissing Booth yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix The Kissing Booth 2 yayın tarihi açıklandı mı?
Şampiyon dizisi Eylül kimdir? Gerçek adı nedir? Deniz Durmaz hakkında bilgiler
Sefirin Kızı Sancar'a ne oldı, ölecek mi? Engin Akyürek Sefirin Kızı dizisinden ayrılacak mı?
Maria ile Mustafa dizisi Gonca kimdir? Tuğba Tutuğ'ın hayatı!
SGK toplu para ödemlerine başladı! Başvurular nasıl yapılacak?
Aöf 2020 yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır?
80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 23 Ekim 2020 Cuma Bankaların mevduat faiz oranları
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu?
Whatsapp profil resmi bellek yetersiz sorunu nasıl çözülür?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.