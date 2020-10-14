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TRR EBA Tv ders tekrarı saati 14 Ekim 2020 Çarşamba

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen TRR EBA Tv ders tekrarı saati ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. TRR EBA Tv ders tekrarı saati hakkındaki güncel bilgileri 14 Ekim 2020 Çarşamba tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

14 Ekim 2020 Çarşamba 00:01
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 14 Ekim 2020 Çarşamba
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EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 14 Ekim 2020 Çarşamba İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

14 Ekim 2020 Çarşamba​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

14 Ekim 2020 Çarşamba​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ


TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

14 Ekim 2020 Çarşamba​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

14 Ekim 2020 Çarşamba​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 14.10.2020 00:01
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Online EğitimEBA TV
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