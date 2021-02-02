Trendyol ve Toplum Gönüllüleri Vakfı eğitim bursu başvuru şartları ve başvuru tarihleri

Demet Mutlu, Trendyol’un Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO). Yaptığı açıklamada Türkiye’de bir geleceğe sahip olan gençlerin desteklenmesinden sorumlu hissettiklerini söyledi.

Trendyol’un Kurucusu ve Üst Yöneticisi olan Demet Mutlu, “Ülkemizin geleceği olacak olan gençlerin desteklenmesini sorumluluğumuz olarak görmekteyiz. Türkiye’nin 4 bir yanındaki gençler için fırsat eşitliliği yaratmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” Dedi.

Trendyol tarafından yapılan açıklamalar dahilinde, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile iş birliğinde olan bu kampanyada; üniversite öğrencilerinin desteklenmesi için hayata geçen “Eğitim Bursu” çerçevesinde şirket, hazırlık dahilinde üniversitelerin eğitimleri boyunca başarı sağlayan öğrencilere destek olacak.

Açıklamada söz alan Trendyol CEO’su Demet Mutlu; Trendyol’un Türkiye’de en büyük pozitif duyguları uyandıracak olan şirket olma yolunda olduklarını dile getirerek konuşmasına;

“Gençlere fırsat tanıdığınızda değişime ayak uyduracak değil, değişimi yaratacak olan ülke pozisyonuna gelebilir. Ülkenin geleceği olacak gençlerin desteklenmesi sorumluluğumuzda bilmekteyiz. Trendyol ve TOG Burs programıyla üniversitelerin birinci sınıfından itibaren başarıya ulaşan gençlerin yanındayız. Maddi olarak vereceğimiz desteğin dışında; staj, mentorluk olanağı da sağlamaktayız. Türkiye’nin bütün bölgelerindeki gençler için fırsat eşitliği yaratmaya devam edeceğiz.”

TOG Genel Müdürü Murat Çitilgülü, yaptığı birçok burs fonuna Trendyol aracılığı ile bir yenisini daha eklemiş ve birçok gencin hayatına yardımcı olacak yeni bir bursun varlığından çok mutlu olduklarını dile getirdi.

TOG 18 seneden beri gençlerimizin sosyal sorunlarını çözmeye çalışmakta olan projeler üretmekte ve onlara destek vermekte. Bunların altını çizen Çitilgülü, “Sosyal sorumluluk eğitimleri vermekteyiz. Burs imkanı ile öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunuyoruz. Bursiyerimiz TOG bünyesinde yer alan gönüllü faaliyetlerin katılımının artmasını sağlayan ve onların eğitimlerine destek olurken yetkinlik alanlarını da arttırmayı hedeflemekteyiz.” İfadelerini kullandı.

Başvuruların son tarihi 11 Şubat olarak belirlendi.

Açıklama kapsamında sağlanan bilgilere bakılınca, gerekli değerlendirmelerin ardından programa katılımı gerçekleşecek olan üniversite öğrencisine; hazırlık sınıfından başlayarak önündeki son sınıfa kadar karşılıksız bir şekilde burs imkanı sağlanacak.

Ayrıca programa giriş yapan öğrenciler için Trendyol firmasında staj ve mentorluk gibi olanaklarda sunulacak.

Trendyol ve TOG Eğitim Bursu, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi bölümlerinde; Bilgisayar Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Ekonomi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Elektronik Mühendisisliği gibi bölümlerinde okumakta olan öğrenciler arasından tercih edilmektedir.

Burs programına başvuruda bulunacak hazırlık, 1’inci ve 2’inci sınıflara gitmekte olan öğrencilerin; Lisans Yerleştirme Sınav’ında sıralamada ilk 200’ün içinde olması, 3 ve 4’üncü sınıfların ise ilk 1000’in içinde olmaları şart koşulmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin not ortalaması 4 baz alınan bir puanlama sisteminde 3’ü geçmelidir. Buda bursun şartları arasında yer almaktadır.

TOG ile iş birliği dahilinde yürürlüğe sokulan burs başvuruları için 28 Ocak ve 11 Şubat 2021 tarihleri belirlenmiştir. Online olarak yapılacak olan başvuruların bitiminden sonrasında adaylara mülakat yapılacaktır. 40 kişinin bulunduğu burs komitesi tarafından değerlendirilecek olan adayların arasında en yüksek puana tabi tutulan bursu alacaktır.