TOBB'dan 30 bin öğrenciye klavyeli tablet desteği

Yaşanan koronavirüs pandemi süreci sebebiyle uzaktan eğitimin devam ettiği bu süreçte ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz tablet dağıtımı devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığının yanında bir sivil toplum kuruluşuda ücretsiz tablet dağıtmına destek oluyor.

Son Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği () uzaktan eğitimde ihtiyac sahibi ailelerin çocukları içinbilgisayarı ücretsiz olarak dağıtıyor. Geçtiğimiz aylarda başlatmış olduğu 81 ile 81 okul projesinde yaklaşık 65 okulun inşaatın bitirip eğitime teslim eden TOBB, şimdide ihtiyaç sahibi 30 bin öğrenci için tablet bilgisayar desteğini açıkladı.

TOBB Başkanı M. Rifat, bir yandan ülke ekonomisini büyütmek için çalıştıklarını diğer yandan da tüm çocukların eğitim öğretime erişebilmeleri için yatırım yapmayı ihmal etmediklerini belirtti.TOBB camiası olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere 30 bin adet klavyeli tablet temin ettiklerini. 81 ilde 365 Oda ve Borsanın, öğrencilere dağıtılmak üzere tabletleri İl/İlçe Milli Eğitime teslim ettiğini ifade etti.

Sosyal sorumluluk bilinciyle tüm illerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere her sene eğitim yardımı yaptıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, bu sene yaşanan pandemi süreci sebebiyle farklı bir adım atmak istediklerini ifade etti. TOBB olarak online eğitim gören ama bilgisayar alacak maddi imkânı bulunmayan öğrencilere klavyeli tablet hediye etmeye karar verdiklerini vurguladı.