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TOBB tablet nasıl alınır? TOBB tablet başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı destekli TOBB tablet başvurularına nasıl kayıt olunur? TOBB tablet başvurularından yararlanabilmek için ne yapılmalıdır? TOBB tablet başvurusundan bedava tablet alabilmek için gerekli koşullar nelerdir? Gibi sorular merak edilmeye başlandı.

31 Aralık 2020 Perşembe 00:59
TOBB tablet nasıl alınır? TOBB tablet başvurusu nasıl yapılır?
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TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, koronavirüs sürecinde uzaktan eğitim alan öğrencilere 30 bin klavyeli tablet sağlayacağını duyurdu. TOBB tabletlerinin dağıtımı Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğunda olacak. Türkiye Odalar ve Borsaları Birliği (TOBB) geçmişte 81 ilde başlatmış olduğu okul yapma projesi için bu alanda 65 okulu tamamlamış ve diğer okullar için çalışmalarını sürdürmesini sağlamıştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği geçmişte yapmış olduğu desteklerden dolayı takdir toplamış ve bu konuda destek vermeye devam etmektedir. TOBB Başkanı yaptığı açıklamada, eğitime destek olmak amacıyla 81 ilde oda ve borsaların İl ve ilçe Milli Eğitim Bakanlığı'na 30.000 klavyeli tabletin tesliminin yapıldığını açıkladı.

TOBB Tablet Nasıl Alınır?

TOBB tabletleri nasıl alınır ve TOBB tabletlere nasıl başvurulur gibi sorularla sık sık karşılaşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı TOBB'a 30 bin tablet verecektir. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, sistem üzerinden seçilen öğrencilere her zamanki gibi tablet dağıtacak. Bunun nedeni adaletsizliği önlemek ve olabildiğince her öğrenciye tablet vermektir.

Milli Eğitim Bakanlığı, gerçekten ihtiyacı olan öğrencilere kişisel olarak tablet sağlıyor. Bu nedenle başvurabileceğiniz TOBB tablet başvuru formu veya TOBB tablet başvuru formu bulunmamaktadır. MEB, ailenin mali durumunu belirleyerek tabletleri gönderir.



Son Güncelleme: 31.12.2020 00:59
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Anahtar Kelimeler:
TOBBTabletBaşvurusu
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