TEV bursu nedir, nasıl alınır? TEV bursu başvuru şartları nelerdir?

Vehbi Koç’un kurmuş olduğu Türkiye Eğitim Vakfı, gençlerin eğitim ve öğretimlerine destek olabilmek amacı ile onlara karşılıksız burs imkanı sağlıyor. Haberimizde TEV ile alakalı merak edilenlere yer verdik.

TEV eğitim bursları

Türk Eğitim Vakfı yurtiçinde mesleki öğretim, üniversite, yüksek lisans, doktora öğrencilerine burs verirken aynı zamanda yurtdışında öğrenim alan yüksek lisans ve doktora yapan Türk öğrencilere de burs veriyor. Kısacası TEV aşağıdaki öğrencilere burs veriyor:

TEV yüksek lisans, doktora, yüksek öğretim öğrencilerine burs

TEV teknik ve meslek öğrenimi alan öğrencilere burs

TEV üstün başarılı öğrencilere burs

TEV üstün başarı sanat bursu veriyor.

Yurtdışında ise:

Yüksek lisans (Master’s degree bursu)

TEV-Singa Singapur karşılıksız doktora bursu

TEV Lipodistrofi Araştırma ve Eğitim bursu

Tıp alanında, üst ihtisas ve araştırma çalışmaları bursu

Türkiye Eğitim Vakfı yurt bursları

Öğrencilere barınma alanında da yurt bursu veren TEV, büyük şehirlerde öğrenim görecek kız öğrenciler için daha rahat ve konforlu yaşam sürmeleri için yurt bursu veriyor. Bu burs kapsamında öğrenciler herhangi bir ücret ödemeden yurt işlemlerini tamamlıyor.

Bunun yanı sıra ücretli yurt imkanı da var. Şuan İzmir, Ankara ve Trabzon’da öğrenci yurdu var.

http://www.tev.org.tr/burslarimiz/detay/Kiz-Ogrenci-Yurt-Burslari/42/50/0 Yurt için ayrıntılı bilgi için siteyi ziyaret edebilirsiniz.

Bursa başvurma şartları

Koşullar öğrencinin hangi bursa başvuru yapacağına göre değişiyor. Şarlar aşağıdaki şekildedir:

TEV Teknik ve Meslek Lisesi başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalı

Kazanç sağlayan bir işte çalışılmamalı

Başka bir kurumdan burs alınmamalı

Geliri ve mal varlığının maddi yardıma ihtiyaç duyacağı şekilde olmalı

İyi bir karakteri olmalı

Milli duyguları güçlü olmalı

Derslerinde alttan dersi olmamalı, sınıfta kalmamış olmalı

Bu bursa teknik ve meslek lisesi haricinde lise eğitimi alanlar başvuramıyor. Bunların yanı sıra öğrencinin ve kardeşi, ablası, ağabeyi burs alamıyor.

Üniversite Bursları başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı

İyi bir karakter ve güçlü milli duyguları olmalı

Kazanç sağlayan işte çalışılmamalı

Maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı

Herhangi başka yerden burs alınmamalı

Öğrencinin genel başarı ortalaması minimum 2,5 olmalı ve de sınıf geçme hakkı olmalı. Maksimum üç dersten başarı sağlayamayan öğrenciler hak kazanıyor.

Ancak Vakıf üniversitesindeki öğrenciler, uzaktan öğretim gören öğrenciler, açık öğretim öğrencileri, ücretli değişim programındaki öğrenciler, yüz kızartıcı bir davranıştan dolayı disiplin cezası alan öğrenciler, 25 yaşından büyük olan öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında öğrenim gören öğrenciler, ailesinin içinde TEV bursu alan başka bir kardeşi bulunan öğrenciler bu burstan yararlanamıyor.

Üstün Başarı bursu şartları

Bu bursa YKS sınavında dereceye girmiş ve yerleştiği bölümde ilk 5 binin içine girmiş öğrenciler faydalanabiliyor. Bunun yanı sıra belli üniversitelere giren öğrenciler burs alabiliyor.

Mühendislik, mimarlık, idari bilimler, sağlık, sosyal bilimler, temel bilimler, hukuk, plastik sanatlar, üflemeli ve vurmalı çalgılar ve benzeri sınır getirilen bölümler olmak üzere koşullar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı

Sınav sonucu kapsamında yerleşilen bölümde ilk 5000’e girilmiş olmalı

Öğrenci hüküm giymemiş olmalı

Türkiye Cumhuriyeti’nde öğrenim görüyor olmalı

Ailede TEV bursu alan biri olmamalı

Burstan ilk kez üniversiteye başlayacak olanların dışında hazırlık 1.sınıfa veya 1.sınıftan 2.sınıfa geçen öğrenciler de yararlanabiliyor. Bunun şartı ise birinci sınıfa geçen öğrencinin hazırlık bölümünü başarıyla, ikinci sınıfa geçen öğrencinin de ortalamasının 3,5 olması gerekiyor.

Yurtiçi Yüksek Lisans ve Doktora bursu şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalı

İyi bir karaktere sahip olunmalı ve milli duyguları güçlü olunmalı

Başka bir kurumdan burs alınmamalı

Yüksek lisansa başlayan öğrencilerin lisans ortalamaları minimum 3 olmalı

Yüksek lisans öğrencisi olup ara sınıfta olanlar için genel ortalama minimum 3 olmalı ve başarısız ders olmamalı

Doktoraya başlayacak öğrencinin ise yüksek lisansını bitirdiği ortalama minimum puan 3 olmalı

Doktora yapan ara sınıfta olan öğrencinin ortalaması minimum 3 olmalı aynı zamanda başarısız dersi olmamalı

Yaş olarak yüksek lisansta 30 doktora da 35 yaşı tamamlanmalı

Öğrencinin ailesinde burs alan başka öğrenci olmamalı

Yurtdışı Yüksek Lisans ve Doktora bursu şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı

30 yaş üzerinde olunmalı

Fakülte veya yüksek okulların son sınıfında ya da eğitim tamamlanmış olmalı

Not ortalaması 3 olmalı

Öğrenim alınacak ülkenin dilinin iyi seviyede bilmek. (TOEFL sınavında minimum 79-80, IELTS sınavında ise minimum 6,5 olmalı)

Burs nasıl alınır?

Vakıf üniversitesindeki öğrenciler, hazırlık okuyan öğrenciler, hazırlık sınıfı dışında normal öğrenim süresini aşmış öğrenciler(yüksek lisansta 2 yıl, doktorada dört yıl), öğrenim süresi uzayan öğrenciler, tezsiz öğrenim gören öğrenciler ve yabancı dil puanı olmayan(YDS gibi) öğrenciler; burslardan yararlanamıyor.

Öğrenci öncelikle kendinden istenen şartları sağlıyor olmalı. Daha sonra istenilen belgeleri hazırlamalı. Öğrenci daha sonra TEV bursu için resmi intenet sitesinde yayınlanan başvuru formunu doldurmalı. Online başvurular ise sonradan TEV tarafından değerlendirmeye alınıyor.

Mülakat için hak kazanan öğrenciler istenilen belgelerle birlikte ayrıca başvuru formunun çıktısıyla mülakata gitmeli. Belgeler imzalanmış olmalı.

Başvuru koşullarından biri de belgelerin mavi telli dosyaya delinmiş şekilde konulması. Mülakata davet TEV tarafından e-posta ya da SMS ile yapılıyor.

Ön değerlendirme yapıldıktan sonra bilgilendirme mesajı atılır. Mülakattan sonra da bursu kazanan öğrencilere e-posta ya da SMS aracılığı ile haber verilir. Bursu kazanan öğrenci 9 ay boyunca burs alıyor. Genelde ekim ayında burs yatmaya başlıyor.

Başvuruda istenen belgeler

Genel olarak istenen belgeler:

TEV bursu başvuru formu

YKS sonuç belgesi

Yerleşme sonucunun göründüğü belge

Öğrencinin devam edeceği sınıfı gösteren belge

Nüfus cüzdanının fotokopisi

1 adet vesikalık fotoğraf. Son 6 ayda çekilmiş olmalı

Adli sicilini gösteren belge

Ara sınıf öğrencisi ise transkript öneği

Vukuatlı nüfus kayıt öneği

Ailenin ikamet kaydı

Anne babanın maaş bordrosu

Serbest çalışan anne ve babanın gelir vergisi beyannamesi

Emekli ise maaşı gösteren belge

Gelir olmayan aileler için SGK kaydının olmadığını gösteren belge

Anne ve babanın mal varlığını gösteren belge eğer mal varlığı var ise

Anne ve babanın varsa araç kayıt belgeleri

Anne baba tarım ve hayvancılık ile uğraşıyorsa ürün veya hayvan varlığını gösteren belge ve gelir durumu

Kirada yaşayan ailelerin kira kontratı

Risk merkezi raporu belgesi

Belgelerin çoğu e-devletten alınabilir.

http://www.tev.org.tr/burslarimiz/detay/TEV-Egitim-Yuksek-Ogrenim-Burslari/45/41/0 ayrıntılı bilgi için siteyi ziyaret edebilirsiniz.

Başvuru ne zaman başlayacak ve burs miktarı ne kadar?

Başvurular genelde Eylül ayında oluyor.

2020-2021 yılı için başvuru 2-22 Eylül tarihinde olacaktı. Ayrıntıları aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

http://www.tev.org.tr/

Başvuru için bu siteyi takip edebilirsiniz. http://burs.tev.org.tr/

2020-2021 yılı için Mesleki Orta Öğretim burs miktarı 300 TL iken 2017-2018 üstün başarı burs miktarı 1400 TLidi.

Bu sene verilecek miktar hakkında net bilgi yok.