TEV bursu nedir, nasıl alınır? TEV bursu başvuru şartları nelerdir?

Vehbi Koç’un kurmuş olduğu Türkiye Eğitim Vakfı, gençlerin eğitim ve öğretimlerine destek olabilmek amacı ile onlara karşılıksız burs imkanı sağlıyor. Haberimizde TEV ile alakalı merak edilenlere yer verdik.
TEV eğitim bursları
Türk Eğitim Vakfı yurtiçinde mesleki öğretim, üniversite, yüksek lisans, doktora öğrencilerine burs verirken aynı zamanda yurtdışında öğrenim alan yüksek lisans ve doktora yapan Türk öğrencilere de burs veriyor. Kısacası TEV aşağıdaki öğrencilere burs veriyor:
- TEV yüksek lisans, doktora, yüksek öğretim öğrencilerine burs
- TEV teknik ve meslek öğrenimi alan öğrencilere burs
- TEV üstün başarılı öğrencilere burs
- TEV üstün başarı sanat bursu veriyor.
Yurtdışında ise:
- Yüksek lisans (Master’s degree bursu)
- TEV-Singa Singapur karşılıksız doktora bursu
- TEV Lipodistrofi Araştırma ve Eğitim bursu
- Tıp alanında, üst ihtisas ve araştırma çalışmaları bursu
Türkiye Eğitim Vakfı yurt bursları
Öğrencilere barınma alanında da yurt bursu veren TEV, büyük şehirlerde öğrenim görecek kız öğrenciler için daha rahat ve konforlu yaşam sürmeleri için yurt bursu veriyor. Bu burs kapsamında öğrenciler herhangi bir ücret ödemeden yurt işlemlerini tamamlıyor.
Bunun yanı sıra ücretli yurt imkanı da var. Şuan İzmir, Ankara ve Trabzon’da öğrenci yurdu var.
http://www.tev.org.tr/burslarimiz/detay/Kiz-Ogrenci-Yurt-Burslari/42/50/0 Yurt için ayrıntılı bilgi için siteyi ziyaret edebilirsiniz.
Bursa başvurma şartları
Koşullar öğrencinin hangi bursa başvuru yapacağına göre değişiyor. Şarlar aşağıdaki şekildedir:
TEV Teknik ve Meslek Lisesi başvuru şartları:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalı
- Kazanç sağlayan bir işte çalışılmamalı
- Başka bir kurumdan burs alınmamalı
- Geliri ve mal varlığının maddi yardıma ihtiyaç duyacağı şekilde olmalı
- İyi bir karakteri olmalı
- Milli duyguları güçlü olmalı
- Derslerinde alttan dersi olmamalı, sınıfta kalmamış olmalı
Bu bursa teknik ve meslek lisesi haricinde lise eğitimi alanlar başvuramıyor. Bunların yanı sıra öğrencinin ve kardeşi, ablası, ağabeyi burs alamıyor.
Üniversite Bursları başvuru şartları:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı
- İyi bir karakter ve güçlü milli duyguları olmalı
- Kazanç sağlayan işte çalışılmamalı
- Maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı
- Herhangi başka yerden burs alınmamalı
- Öğrencinin genel başarı ortalaması minimum 2,5 olmalı ve de sınıf geçme hakkı olmalı. Maksimum üç dersten başarı sağlayamayan öğrenciler hak kazanıyor.
Ancak Vakıf üniversitesindeki öğrenciler, uzaktan öğretim gören öğrenciler, açık öğretim öğrencileri, ücretli değişim programındaki öğrenciler, yüz kızartıcı bir davranıştan dolayı disiplin cezası alan öğrenciler, 25 yaşından büyük olan öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında öğrenim gören öğrenciler, ailesinin içinde TEV bursu alan başka bir kardeşi bulunan öğrenciler bu burstan yararlanamıyor.
Üstün Başarı bursu şartları
Bu bursa YKS sınavında dereceye girmiş ve yerleştiği bölümde ilk 5 binin içine girmiş öğrenciler faydalanabiliyor. Bunun yanı sıra belli üniversitelere giren öğrenciler burs alabiliyor.
Mühendislik, mimarlık, idari bilimler, sağlık, sosyal bilimler, temel bilimler, hukuk, plastik sanatlar, üflemeli ve vurmalı çalgılar ve benzeri sınır getirilen bölümler olmak üzere koşullar şu şekildedir:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı
- Sınav sonucu kapsamında yerleşilen bölümde ilk 5000’e girilmiş olmalı
- Öğrenci hüküm giymemiş olmalı
- Türkiye Cumhuriyeti’nde öğrenim görüyor olmalı
- Ailede TEV bursu alan biri olmamalı
Burstan ilk kez üniversiteye başlayacak olanların dışında hazırlık 1.sınıfa veya 1.sınıftan 2.sınıfa geçen öğrenciler de yararlanabiliyor. Bunun şartı ise birinci sınıfa geçen öğrencinin hazırlık bölümünü başarıyla, ikinci sınıfa geçen öğrencinin de ortalamasının 3,5 olması gerekiyor.
Yurtiçi Yüksek Lisans ve Doktora bursu şartları
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalı
- İyi bir karaktere sahip olunmalı ve milli duyguları güçlü olunmalı
- Başka bir kurumdan burs alınmamalı
- Yüksek lisansa başlayan öğrencilerin lisans ortalamaları minimum 3 olmalı
- Yüksek lisans öğrencisi olup ara sınıfta olanlar için genel ortalama minimum 3 olmalı ve başarısız ders olmamalı
- Doktoraya başlayacak öğrencinin ise yüksek lisansını bitirdiği ortalama minimum puan 3 olmalı
- Doktora yapan ara sınıfta olan öğrencinin ortalaması minimum 3 olmalı aynı zamanda başarısız dersi olmamalı
- Yaş olarak yüksek lisansta 30 doktora da 35 yaşı tamamlanmalı
- Öğrencinin ailesinde burs alan başka öğrenci olmamalı
Yurtdışı Yüksek Lisans ve Doktora bursu şartları
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı
- 30 yaş üzerinde olunmalı
- Fakülte veya yüksek okulların son sınıfında ya da eğitim tamamlanmış olmalı
- Not ortalaması 3 olmalı
- Öğrenim alınacak ülkenin dilinin iyi seviyede bilmek. (TOEFL sınavında minimum 79-80, IELTS sınavında ise minimum 6,5 olmalı)
Burs nasıl alınır?
Öğrenci öncelikle kendinden istenen şartları sağlıyor olmalı. Daha sonra istenilen belgeleri hazırlamalı. Öğrenci daha sonra TEV bursu için resmi intenet sitesinde yayınlanan başvuru formunu doldurmalı. Online başvurular ise sonradan TEV tarafından değerlendirmeye alınıyor.
Mülakat için hak kazanan öğrenciler istenilen belgelerle birlikte ayrıca başvuru formunun çıktısıyla mülakata gitmeli. Belgeler imzalanmış olmalı.
Başvuru koşullarından biri de belgelerin mavi telli dosyaya delinmiş şekilde konulması. Mülakata davet TEV tarafından e-posta ya da SMS ile yapılıyor.
Ön değerlendirme yapıldıktan sonra bilgilendirme mesajı atılır. Mülakattan sonra da bursu kazanan öğrencilere e-posta ya da SMS aracılığı ile haber verilir. Bursu kazanan öğrenci 9 ay boyunca burs alıyor. Genelde ekim ayında burs yatmaya başlıyor.
Başvuruda istenen belgeler
Genel olarak istenen belgeler:
- TEV bursu başvuru formu
- YKS sonuç belgesi
- Yerleşme sonucunun göründüğü belge
- Öğrencinin devam edeceği sınıfı gösteren belge
- Nüfus cüzdanının fotokopisi
- 1 adet vesikalık fotoğraf. Son 6 ayda çekilmiş olmalı
- Adli sicilini gösteren belge
- Ara sınıf öğrencisi ise transkript öneği
- Vukuatlı nüfus kayıt öneği
- Ailenin ikamet kaydı
- Anne babanın maaş bordrosu
- Serbest çalışan anne ve babanın gelir vergisi beyannamesi
- Emekli ise maaşı gösteren belge
- Gelir olmayan aileler için SGK kaydının olmadığını gösteren belge
- Anne ve babanın mal varlığını gösteren belge eğer mal varlığı var ise
- Anne ve babanın varsa araç kayıt belgeleri
- Anne baba tarım ve hayvancılık ile uğraşıyorsa ürün veya hayvan varlığını gösteren belge ve gelir durumu
- Kirada yaşayan ailelerin kira kontratı
- Risk merkezi raporu belgesi
Belgelerin çoğu e-devletten alınabilir.
http://www.tev.org.tr/burslarimiz/detay/TEV-Egitim-Yuksek-Ogrenim-Burslari/45/41/0 ayrıntılı bilgi için siteyi ziyaret edebilirsiniz.
Başvuru ne zaman başlayacak ve burs miktarı ne kadar?
Başvurular genelde Eylül ayında oluyor.
2020-2021 yılı için başvuru 2-22 Eylül tarihinde olacaktı. Ayrıntıları aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
Başvuru için bu siteyi takip edebilirsiniz. http://burs.tev.org.tr/
2020-2021 yılı için Mesleki Orta Öğretim burs miktarı 300 TL iken 2017-2018 üstün başarı burs miktarı 1400 TLidi.
Bu sene verilecek miktar hakkında net bilgi yok.