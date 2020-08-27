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TEV Bursu Başvuru Şartları ve Başvuru için Gerekli Belgeler

Ülkemizdeki ihtiyaç sahibi öğrenciler daha rahat koşullarda okuyabilmek için okudukları dönemde burs veren kurum ve kuruluşlara başvurularda bulunur. Türkiye Eğitim Vakfı da burs veren kurumlar arasında yer almaktadır. Öğrenciler 2020 TEV burs başvurularını ve şartlarını merak ediyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 15:02
TEV Bursu Başvuru Şartları ve Başvuru için Gerekli Belgeler
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Ülkemizde milyonlarca öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerden ihtiyaç sahibi olanlar daha iyi koşullarda okuyabilmek için burs veren kurum ve kuruluşları araştırmaktadırlar. Türkiye Eğitim Vakfı da burs veren kurumlar arasında yer almaktadır. Öğrenciler 2020 TEV burs başvurularını ve şartlarını merak ediyor.


Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) her yıl binlerce öğrenciye burs desteği sağlamaktadır.  Vakıf, burs hakkı kazanan her öğrenciye aylık olarak 700 TL destek vermektedir. Burslar, 1 eğitim yılı boyunca her ay düzenli olarak ödenir. TEV 2020 burslarına vakfın resmi intenet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.

TEV Bursu Başvuru Şartları

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Maddi gelirinizin düşük olması gerekmektedir,
  • Sigortalı bir işte çalışmamak,
  • Farklı bir kurumdan burs almıyor olmak, KYK bursları kapsam dışıdır.
  • Okul not ortalaması 4 üzerinden 2,5 puan olmak,
  • En fazla 3 dersten başarısız olmak, 4 dersten başarısız olunduğu takdirde burs verilmez.
  • Hazırlıkta olanların başarılı bir şekilde birinci sınıfa başlamaları gerekiyor.

TEV Burs Başvurusunda Gerekli Belgeler

  • TEV bursu başvuru formu
  • Öğrencilere ait kimlik belgesi fotokopileri
  • Yüksek Öğretim Kurumu sınavına (YKS) ait sonuç belgeleri
  • Öğrencilerin yerleştiği üniversitenin belgeleri
  • Öğrenciye ait not ortalaması belgeleri
  • Öğrencilerin 1 adet vesikalık fotoğrafı
  • Öğrencilerin devam edeceği sınıfı temsil eden belgeler
  • Adli sicil kaydı
  • Vukuatlı nüfus kaydı öneği
  • Aileye ait ikametgâh kaydı
  • Aile bireylerinin kimlik belgesi fotokopileri
  • Hane halkının geliri ve mal varlığını gösteren belgeler

TEV Burs Başvurusu Yapamayacak Olanlar

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler.
  • Özel okulda ya da vakıf okulunda okuyan kişiler.
  • Açıktan ya da uzaktan eğitim okuyan kişiler.
  • Ücretli değişim programlarında okuyan kişiler.
  • Üniversitede 25 yaşını bitiren, yüksek lisansta 30 yaşını bitiren ve doktorada 35 yaşını bitirenler bursa başvuramaz.

TEV Bursu Başvuru Süreci

  • Öncelikle TEV resmi web adresi olan http://burs.tev.org.tr/ sitesine giriniz.
  • TEV burs başvurusunda burs türünü seçiniz.
  • Başvuru formu doldurulup burs başvurusu tamamlanır.

Başvuru formunda şu bilgiler istenmektedir;

  • Başvuru Tipi
  • Burs Başvuruları
  • Başvuru formu seçimi
  • TEV Eğitim (Üniversite) Bursu
  • Başvuru Tipi
  • Uyruk
  • C. Kimlik Numarası
  • Doğum Tarihi

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 15:02
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