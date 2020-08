TEV Bursu Başvuru Şartları ve Başvuru için Gerekli Belgeler

Ülkemizde milyonlarca öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerden ihtiyaç sahibi olanlar daha iyi koşullarda okuyabilmek için burs veren kurum ve kuruluşları araştırmaktadırlar. Türkiye Eğitim Vakfı da burs veren kurumlar arasında yer almaktadır. Öğrenciler 2020 TEV burs başvurularını ve şartlarını merak ediyor.

TEV Bursu Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Maddi gelirinizin düşük olması gerekmektedir,

Sigortalı bir işte çalışmamak,

Farklı bir kurumdan burs almıyor olmak, KYK bursları kapsam dışıdır.

Okul not ortalaması 4 üzerinden 2,5 puan olmak,

En fazla 3 dersten başarısız olmak, 4 dersten başarısız olunduğu takdirde burs verilmez.

Hazırlıkta olanların başarılı bir şekilde birinci sınıfa başlamaları gerekiyor.

TEV Burs Başvurusunda Gerekli Belgeler

TEV bursu başvuru formu

Öğrencilere ait kimlik belgesi fotokopileri

Yüksek Öğretim Kurumu sınavına (YKS) ait sonuç belgeleri

Öğrencilerin yerleştiği üniversitenin belgeleri

Öğrenciye ait not ortalaması belgeleri

Öğrencilerin 1 adet vesikalık fotoğrafı

Öğrencilerin devam edeceği sınıfı temsil eden belgeler

Adli sicil kaydı

Vukuatlı nüfus kaydı öneği

Aileye ait ikametgâh kaydı

Aile bireylerinin kimlik belgesi fotokopileri

Hane halkının geliri ve mal varlığını gösteren belgeler

TEV Burs Başvurusu Yapamayacak Olanlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler.

Özel okulda ya da vakıf okulunda okuyan kişiler.

Açıktan ya da uzaktan eğitim okuyan kişiler.

Ücretli değişim programlarında okuyan kişiler.

Üniversitede 25 yaşını bitiren, yüksek lisansta 30 yaşını bitiren ve doktorada 35 yaşını bitirenler bursa başvuramaz.

TEV Bursu Başvuru Süreci

Öncelikle TEV resmi web adresi olan http://burs.tev.org.tr/ sitesine giriniz.

TEV burs başvurusunda burs türünü seçiniz.

Başvuru formu doldurulup burs başvurusu tamamlanır.

Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) her yıl binlerce öğrenciye burs desteği sağlamaktadır. Vakıf, burs hakkı kazanan her öğrenciye aylık olarak 700 TL destek vermektedir. Burslar, 1 eğitim yılı boyunca her ay düzenli olarak ödenir. TEV 2020 burslarına vakfın resmi intenet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvuru formunda şu bilgiler istenmektedir;