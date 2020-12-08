TEV bursu başvuru işlemleri nasıl yapılır? TEV bursu ne kadar? TEV bursu bursu sonuçları

Türk Eğitim Vakfı (TEV), ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık olarak burs vermektedir. Her yıl açılan burs başvuruları bu yıl da başladı. Öğrenciler belirli şartları yerine getirmeleri halinde, öğrenim süreleri boyunca TEV bursundan faydalanabilecekler.

TEV bursu başvuru şartları nelerdir?

TEV bursu ortaöğretim, yüksek öğrenim, yüksek lisans, doktora ve TEV üstün başarı bursu olarak beş başlık altında verilmektedir. Bu bursların her birinin farklı başvuru şartları bulunmaktadır.

TEV mesleki orta öğrenim bursu şartları

-T.C. vatandaşı olmak,

-Maddi durumu yetersiz ve ihtiyaç sahibi olmak,

-Herhangi bir işte çalışmamak,

-Farklı bir kurumdan burs almıyor olmak,

-Ara sınıf öğrencileri için alttan dersi bulunmamak,

-Mesleki bir lisede öğrenim görmek,

-Öğrenim süresi içerisinde yüz kızartıcı bir suç işlememek,

-Aynı aileden başka bir bireyin TEV bursu almıyor olması şartları aranmaktadır.

TEV yüksek öğrenim bursu şartları

-T.C. vatandaşı olmak,

-Maddi durumu yetersiz ve ihtiyaç sahibi olmak,

-Herhangi bir işte çalışmamak,

-KYK bursu hariç başka bir kurumdan burs almıyor olmak,

-Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olmak,

-3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak,

-Hazırlık sınıfını başarılı olarak tamamlamış olmak,

-Devlet üniversitelerinde öğrenim görüyor olmak,

-Üniversite için 25, yüksek lisans için 30, doktora için ise 35 yaşını aşmamış olmak,

-Öğrenim süresi içerisinde yüz kızartıcı bir suç işlememek,

-Aileden TEV’den burs alan başka bir bireyin bulunmaması,

-Adli sicil kaydı temiz olması şartları aranmaktadır.

TEV yüksek lisans bursu şartları

TEV Yüksek Lisans bursu yalnızca bazı anabilim dallarında eğitim gören kişilere verilmektedir. Bu anabilim dalları şunlardır; Eğitim, Hukuk, Sağlık Bilimleri, Temel Bilimler.

Yüksek Lisans bursu şartları ise şöyle sıralanır:

-T.C. vatandaşı olmak,

-Maddi durumu yetersiz ve ihtiyaç sahibi olmak,

-Herhangi bir işte çalışmıyor olmak,

-Yüksek öğrenimden 4 not ortalaması üzerinden en az 3.00, 100 üzerinden ise en az 75 puan ile mezun olmak,

-Ara sınıflar için başarısız dersi olmayan ve genel ortalaması en az 3.00 olmak,

-Devlet üniversitesinde öğrenim görüyor olmak,

-30 yaşını aşmamış olmak,

-Aynı aileden TEV tarafından başka bir bireyin burs almıyor olması,

-Tezli öğrenim görenler,

-Yabancı dil puanı bulunanlar TEV bursundan faydalanabilmektedir.

TEV üstün başarı bursu şartları

TEV üstün başarı bursu alabilmek için mühendislik, mimarlık, sağlık bilimleri, idari bilimler, temel bilimler, sosyal bilimler ve hukuk öğrencilerine verilmektedir.

TEV üstün başarı bursu şartları ise şöyle sıralanır:

-T.C. vatandaşı olmak,

-YKS’de SAY, SÖZ, EA puan türlerine göre bölüme yerleştiği puan ile ilk 5000’e girmiş olmak,

-Bir yükseköğrenim kurumunda yukarıda belirtilen alanlarda eğitim gören öğrencilerden, hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen ile 2.sınıfa geçen öğrenciler de başvuru yapabilmektedir. Bu öğrencilerin üniversiteye başladığı yıl YKS’de ilk 5000’e girmesi, hazırlık sınıfı okuyanların hazırlık sınıfını başarıyla tamamlaması, ara sınıf öğrencilerinin 4 üzerinden en az 3.50 not ortalamasının bulunması gerekmektedir.

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TEV bursu ne kadar?

Türk Eğitim Vakfı tarafından verilen öğrenim bursunun miktarları şu şekildedir;

-Mesleki Orta Öğretim: 300 TL

-Üniversite: 700 TL

-Yüksek Lisans: 1.100 TL

-Doktora: 1.400 TL

TEV bursu, yıl içerisinde 9 ay süreyle Ekim ayından Haziran ayına kadar ödenmektedir.