TESA Vakfı Üniversite öğrencilerine geri ödemesiz burs başvuruları başladı

TESA yani Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı, üniversite önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencilere geri ödemesiz burs yardımı yapacak. Yapılacak burs yardımından faydalanmak isteyen öğrenciler 09 Kasım 2020-09 Aralık 2020 tarihleri arasında başvuru yapabilirler.
2020 TESA Burs Başvuruları Ne Zaman Nasıl Yapılacak?
Tıp ve Sağlık dalında eğitim öğretim gören ön lisans. Lisans, lisansüstü öğrencileri başvurularını 09 kasım-09 aralık tarihlerinde yapmış olmaları gerekiyor.
- Nufüs Cüzdanı Fotokopisi
- Adli Sicil Belgesi (e-devlet sayfasından alınabilir)
- Öğrenci Belgesi (okul-e devletten alınablir.)
- Aile Nüfüs Kayıt Öneği
- Aile durum Belgesi
- Çalışan Anne, Baba yada maddi destel aldığı bir akraba varsa gelirini gösteren belgeler.
- Serbest Zamanlı Çalışan ebeveyn için en son tarihli vergi beyannamesi
- Emekli ebeveyn için aylık aldığı maaşı görünür şekilde belge, dipnot: emekli olmuş ama çalışıyorsa ebeveynler onaylı maaş bordrosu da ek olarak sunulmalıdır.
- Hiçbir geliri olmayan anne yada baba için SGK ‘da kaydı olmadığını ispatlayan belge
- Tarım ve hayvanncılık işleri ile uğraşan ebeveynler ürün ve hayvan varlığı ve gelirini gösteren belge
- Özürlü, şehit, gazi,yetiştirme yurdu öğrencisi ise bu duruma özel belgeleriyle
Başvuruda bulunacak olan öğrencilerin bu belge ve evrakları PDF sürümünde sistem kayıt etmeleri lazım. BYS sisteminde tüm bu istenen evrakları , tam olarak doldurmalıdırlar. Aksi takdirde başvuruları dikkate alınmayacak.
2020 TESA Vakfı Burs Başvuru Şartları Neler?
- Sağlık Bilimleri eğitimi verilen fakültede eğitim görmek.
- Not ortalamasının en az 2,50 olması ve diğer yıllara ait alttan dersi olmaması.
- Kınama, disiplin yada adli yargı cezası almamak.
- Başvuru yapıldığı tarihte hala eğitimine devam ediyor olmak.
- T.C. Vatandaş olmak.
Son Güncelleme: 28.11.2020 10:02