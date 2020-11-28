TESA Vakfı Üniversite öğrencilerine geri ödemesiz burs başvuruları başladı

TESA yani Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı, üniversite önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencilere geri ödemesiz burs yardımı yapacak. Yapılacak burs yardımından faydalanmak isteyen öğrenciler 09 Kasım 2020-09 Aralık 2020 tarihleri arasında başvuru yapabilirler.

2020 TESA Burs Başvuruları Ne Zaman Nasıl Yapılacak?

Kuruluş tarihinden bu zaman kadar eğitim alan öğrencilere verdiği burslarla yardım yapan ve hep bu amaçta çalışan TESA vakfı burs başvuruları 09.11.2020 tarihinden itibaren başlamış oluyor. vakfın yapmış olduğu yardım dan faydalanmak isteyen öğrenciler 9.12.2020 tarihine kadar burs başvurularını yapmaları gerekiyor. TESA ( Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı)burs başvurusunda bulunabilmek için Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin başvuru şartlarını yapmaları gerekiyor. Eksik belge ve bilgi veren adayların başvuruları esas alınmayacak. TESA vakfı öğrenim hayatın da başarılı ve maddi imkanı olmayan öğrencilere bursu geri ödemesiz olarak sağlamaktadır.

Tıp ve Sağlık dalında eğitim öğretim gören ön lisans. Lisans, lisansüstü öğrencileri başvurularını 09 kasım-09 aralık tarihlerinde yapmış olmaları gerekiyor.

Nufüs Cüzdanı Fotokopisi

Adli Sicil Belgesi (e-devlet sayfasından alınabilir)

Öğrenci Belgesi (okul-e devletten alınablir.)

Aile Nüfüs Kayıt Öneği

Aile durum Belgesi

Çalışan Anne, Baba yada maddi destel aldığı bir akraba varsa gelirini gösteren belgeler.

Serbest Zamanlı Çalışan ebeveyn için en son tarihli vergi beyannamesi

Emekli ebeveyn için aylık aldığı maaşı görünür şekilde belge, dipnot: emekli olmuş ama çalışıyorsa ebeveynler onaylı maaş bordrosu da ek olarak sunulmalıdır.

Hiçbir geliri olmayan anne yada baba için SGK ‘da kaydı olmadığını ispatlayan belge

Tarım ve hayvanncılık işleri ile uğraşan ebeveynler ürün ve hayvan varlığı ve gelirini gösteren belge

Özürlü, şehit, gazi,yetiştirme yurdu öğrencisi ise bu duruma özel belgeleriyle

Başvuruda bulunacak olan öğrencilerin bu belge ve evrakları PDF sürümünde sistem kayıt etmeleri lazım. BYS sisteminde tüm bu istenen evrakları , tam olarak doldurmalıdırlar. Aksi takdirde başvuruları dikkate alınmayacak.

2020 TESA Vakfı Burs Başvuru Şartları Neler?