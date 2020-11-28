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TESA Vakfı Üniversite öğrencilerine geri ödemesiz burs başvuruları başladı

Sağlık alanında okuyan fakülte öğrencilerine, burs veren TESA vakfı burs başvuruları başladı mı merak ediliyor. Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma vakfı tarafından verilen burs hangi öğrencileri kapsıyor, araştırılıyor. TESA vakfı burs yardımı hangi tarihte başlayıp, hangi tarihte sona erecek merak ediliyor.

28 Kasım 2020 Cumartesi 10:02
TESA Vakfı Üniversite öğrencilerine geri ödemesiz burs başvuruları başladı
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TESA yani Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı, üniversite önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencilere geri ödemesiz burs yardımı yapacak. Yapılacak burs yardımından faydalanmak isteyen öğrenciler 09 Kasım 2020-09 Aralık 2020 tarihleri arasında başvuru yapabilirler. 


Kuruluş tarihinden bu zaman kadar eğitim alan öğrencilere verdiği burslarla yardım yapan ve hep bu amaçta çalışan TESA vakfı burs başvuruları 09.11.2020 tarihinden itibaren başlamış oluyor. vakfın yapmış olduğu yardım dan faydalanmak isteyen öğrenciler 9.12.2020 tarihine kadar burs başvurularını yapmaları gerekiyor. TESA ( Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı)burs başvurusunda bulunabilmek için Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin başvuru şartlarını yapmaları gerekiyor. Eksik belge ve bilgi veren adayların başvuruları esas alınmayacak. TESA vakfı öğrenim hayatın da başarılı ve maddi imkanı olmayan öğrencilere bursu geri ödemesiz olarak sağlamaktadır.

2020 TESA  Burs Başvuruları Ne Zaman Nasıl Yapılacak?

Tıp ve Sağlık dalında eğitim öğretim gören ön lisans. Lisans, lisansüstü öğrencileri başvurularını 09 kasım-09 aralık tarihlerinde yapmış olmaları gerekiyor.

  • Nufüs Cüzdanı Fotokopisi
  • Adli Sicil Belgesi (e-devlet sayfasından alınabilir)
  • Öğrenci Belgesi (okul-e devletten alınablir.)
  • Aile Nüfüs Kayıt Öneği
  • Aile durum Belgesi
  • Çalışan Anne, Baba yada maddi destel aldığı bir akraba varsa gelirini gösteren belgeler.
  • Serbest Zamanlı Çalışan ebeveyn için en son tarihli vergi beyannamesi
  • Emekli ebeveyn için aylık aldığı maaşı görünür şekilde belge, dipnot: emekli olmuş ama çalışıyorsa ebeveynler onaylı maaş bordrosu da ek olarak sunulmalıdır.
  • Hiçbir geliri olmayan anne yada baba için SGK ‘da kaydı olmadığını ispatlayan belge
  • Tarım ve hayvanncılık işleri ile uğraşan ebeveynler ürün ve hayvan varlığı ve gelirini gösteren belge
  • Özürlü, şehit, gazi,yetiştirme yurdu öğrencisi ise bu duruma özel belgeleriyle

Başvuruda bulunacak olan öğrencilerin bu belge ve evrakları PDF sürümünde sistem kayıt etmeleri lazım. BYS sisteminde tüm bu istenen evrakları , tam olarak doldurmalıdırlar. Aksi takdirde başvuruları dikkate alınmayacak.

2020 TESA Vakfı Burs Başvuru Şartları Neler?

  • Sağlık Bilimleri eğitimi verilen fakültede eğitim görmek.
  • Not ortalamasının en az 2,50 olması ve diğer yıllara ait alttan dersi olmaması.
  • Kınama, disiplin yada adli yargı cezası almamak.
  • Başvuru yapıldığı tarihte hala eğitimine devam ediyor olmak.
  • T.C. Vatandaş olmak.


Son Güncelleme: 28.11.2020 10:02
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Anahtar Kelimeler:
BursÖğrenciTıp
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