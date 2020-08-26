TESA Vakfı bursu için başvuru şartları nelerdir? TESA Vakfı burs başvurusu

Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı (TESA) tarafından öğrencilere bir yıl boyunca burs desteği sağlanmaktadır. Bu burs programı ile sağlık bilimleri alanında eğitim alan öğrencilere, eğitim masraflarını karşılamak amacıyla burs verilmektedir.

TESA Vakfı bursu için başvuru şartları nelerdir?

TESA Vakfı’nın öğrencilere sunduğu burs programı kapsamında, sağlık bilimleri alanında eğitim göre öğrencilere maddi destek verilmektedir. TESA Vakfı bursu, yalnızca başarılı ve maddi ihtiyaç sahibi öğrencileri kapsamaktadır. Bursa başvuru yapabilmek için başvuru şartları ise şunlar:

Öğrencinin;

-T.C vatandaşı olması gerekmektedir.

-Örgün eğitime devam etmelidir.

-Başvuru sırasında sağlık bilimleri alanında eğitim veren fakültelerden birinde kayıtlı ve aktif öğrenci olmalıdır.

-En az 2,50 not ortalamasına sahip olmalıdır.

-Geçmiş dönemlere ait alttan dersi bulunmamalıdır.

-Eğitim süresince disiplin cezası, kınama cezası ya da adli yargı cezası olmamalıdır.

-Ailesinin ve kendisinin maddi durumu yetersiz olmalıdır.

TESA Vakfı burs başvurusu için hangi belgeler gereklidir?

-Öğrencinin kimlik fotokopisi

-Aktif döneme ait öğrenci belgesi

-Vesikalık fotoğraf

-Adli sicil kaydı öneği

-Transkript belgesi

-Vukuatlı nüfus kayıt öneği

Evraklar tamamlandıktan sonra, TESA Vakfı’na gidilerek elden teslim edilmelidir. Evraklarda eksiklik olması ya da yanlış bilgi verilmesi durumunda burs başvurusu iptal edilmektedir.

TESA Vakfı burs başvurusu nasıl yapılır?

-http://tesa.org.tr/?page_id=2305 adresine giriş yapılır.

-Siteye girdikten sonra başvuru formuna erişmek için sayfanın altında yer alan burs başvuru formu linkine tıklanır.

-Formda yer alan kişisel bilgiler doldurulmalıdır.

-Öğrencilerin doldurduğu form sonrasında vakıf tarafından değerlendirmeye alınmış olup, burs için uygun bulunan öğrencilere burs bağlanacaktır.