Telafi eğitimi nedir, nasıl olacak? Okullarda telafi eğitim programı nasıl uygulanacak, zorunlu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında 31 Mayıs Pazartesi günü yeni normalleşme adımlarını açıklamıştı. Karara göre birçok sektör yeniden faaliyet göstermeye başlamıştı.

Eğitim alanı hakkındaki soru işaretleri konusunda ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıt verdi. Bakan Selçuk katıldığı ‘’Telafide Ben de Varım’’ programının tanıtımında, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan kararları değerlendirdi. Selçuk, kararlar neticesinde ülkenin genelindeki ilkokul ve ana sınıflarda bugünden itibaren, 7 Haziran Pazartesi tarihinden itibaren ise ortaokul ve lise kademelerinde haftada 2 gün olmak şartıyla yüz yüze eğitime başlanacağını ve katılımların isteğe bağlı olacağını belirtti.

Telafi Eğitimleri 2 Temmuz’da Başlayacak

Ziya Selçuk, telafi eğitimlerinin 2 Temmuz’dan itibaren başlayacağını vurguladı. Bakan yaptığı açıklamada ‘’eğitim kurumlarımız 2 Temmuz’dan yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıç tarihine kadar öğrencilerimize hizmet verecek. Yaz boyunca gerek fiziksel gerek akademik açıdan faydalı şartlar sağlayacağız. Öğretmenlerimiz de istedikleri takdirde bu etkinliklerde görev yapabilecekler.’’ şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk, telafi eğitimlerinin yıl boyunca sürdürülerek daha faydalı olacağını öngördüğünü söyledi ve bütün öğrencilere başarılar dileyerek sözlerini noktaladı.