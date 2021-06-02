İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Telafi eğitimi nedir, nasıl olacak? Okullarda telafi eğitim programı nasıl uygulanacak, zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimlerinin isteğe bağlı olarak yaz aylarında yapılacağını açıkladı. Peki telafi eğitimi nedir, nasıl olacak? Okullarda telafi eğitim programı nasıl gerçekleşecek? İşte tüm soruların yanıtları…

02 Haziran 2021 Çarşamba 13:21
Telafi eğitimi nedir, nasıl olacak? Okullarda telafi eğitim programı nasıl uygulanacak, zorunlu mu?
Takip Et:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında 31 Mayıs Pazartesi günü yeni normalleşme adımlarını açıklamıştı. Karara göre birçok sektör yeniden faaliyet göstermeye başlamıştı.

Eğitim alanı hakkındaki soru işaretleri konusunda ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıt verdi. Bakan Selçuk katıldığı ‘’Telafide Ben de Varım’’ programının tanıtımında, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan kararları değerlendirdi. Selçuk, kararlar neticesinde ülkenin genelindeki ilkokul ve ana sınıflarda bugünden itibaren, 7 Haziran Pazartesi tarihinden itibaren ise ortaokul ve lise kademelerinde haftada 2 gün olmak şartıyla yüz yüze eğitime başlanacağını ve katılımların isteğe bağlı olacağını belirtti.

Telafi Eğitimleri 2 Temmuz’da Başlayacak

Ziya Selçuk, telafi eğitimlerinin 2 Temmuz’dan itibaren başlayacağını vurguladı. Bakan yaptığı açıklamada ‘’eğitim kurumlarımız 2 Temmuz’dan yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıç tarihine kadar öğrencilerimize hizmet verecek. Yaz boyunca gerek fiziksel gerek akademik açıdan faydalı şartlar sağlayacağız. Öğretmenlerimiz de istedikleri takdirde bu etkinliklerde görev yapabilecekler.’’ şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk, telafi eğitimlerinin yıl boyunca sürdürülerek daha faydalı olacağını öngördüğünü söyledi ve bütün öğrencilere başarılar dileyerek sözlerini noktaladı.

 

 


Son Güncelleme: 02.06.2021 13:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Telafi EğitimiMilli Eğitim Bakanı Ziya SelçukOkullarda Telafi Eğitimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB 2. dönem karneler ne zaman verilecek?
MEB 2. dönem karneler ne zaman verilecek?
2021 Okullar tüm yaz açık mı olacak?
2021 Okullar tüm yaz açık mı olacak?
Ceza ve Tevkifevleri personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı ne zaman yapılacak?
Ceza ve Tevkifevleri personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı ne zaman yapılacak?
2021 İOKBS Bursluluk Sınavı ne zaman?
2021 İOKBS Bursluluk Sınavı ne zaman?
MSÜ 2021 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
MSÜ 2021 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Öğretmenler yazın okula gitmeye devam edecek mi? Öğretmenler için yaz tatili ne zaman başlayacak?
Öğretmenler yazın okula gitmeye devam edecek mi? Öğretmenler için yaz tatili ne zaman başlayacak?

Popüler Haberler

Telafi eğitimi nedir, nasıl olacak? Okullarda telafi eğitim programı nasıl uygulanacak, zorunlu mu?
Acemi Anneler dizisinde Beyza karakterini Melis Yıldıran canlandırıyor
Acemi Anneler dizisi Tarık (Cantuğ Turay) kimdir?
Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Ege Semih Erken kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
TJK 2 Haziran 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
Mina Derman kimdir? Kaç yaşındadır?
Acemi Anneler dizisindeki Murat karakteri kimdir?
Bu yıl kurban ne zaman, kurban bayramı tatili kaç gün?
Yemin dizisi Feride kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cansu Tuman kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisi Sevda kimdir? Begüm Topçu hakkında bilgiler
Netflix'te yayınlanacak Racket Boys dizisinin detayları
ÖSYM 2021 kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları ve kayıtları nasıl, nereden yapılır?
Erken emekli olmak için ne yapılabilir? Kadınlar ve erkekler erken emekli olabilir mi? 2021 Emeklilik süresini kısaltmak için neler yapılabilir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Özcan kim? EDHO Burak Pamuk hakkında bilgiler
Vakıfbank havale ve eft işlem güncel ücretleri
Hasta kabul sekreterliği sertifikası nasıl alınır? Hasta kabul sekreterliği şartları
Acemi Anneler dizisi Kemal karakterini kim canlandırıyor? Berk Bakioğlu biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Cep telefonu imei kaydı nasıl yapılır? 2021 Cep telefonu imei numarası sorgulama
E-devletten enabız şifresi nasıl alınır? E-nabız şifresi nasıl girilir?
Tüp bebek devlet desteği ne kadar? 2021 Tüp bebek devlet desteği alma şartları
Karınca kovmak için doğal yöntemler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.