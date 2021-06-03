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Telafi eğitimi ne zaman başlıyor? Telafi eğitimleri zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Haziran ayına ilişkin alınan kararlar ile okulların belirlenen gün ve koşullarda yüz yüze eğitim vereceğini duyurmuştu. Telafi eğitimin ne zaman olacağı merak edilmektedir. Telafi eğitim ne zaman başlayacak? Merak edilen bir diğer soru da Telafi eğitimin zorunlu olup olmadığı oldu. Telafi eğitim zorunlu mu? İşte yüz yüze eğitim ve telafi eğitim açıklaması...

03 Haziran 2021 Perşembe 11:22
Telafi eğitimi ne zaman başlıyor? Telafi eğitimleri zorunlu mu?
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Telafi eğitim

Selçuk'un "Telafi eğitim " açıklaması MEB telafi  eğitimine ne zaman başlayacak? sorusunun cevabı sorulan sorulardan biridir. Koronavirüs pandemisi sebebiyle  uzaktan eğitime geçildi.2020-2021 eğitim öğretim yılı kaneleri 18 Haziran'da okullarda dağıtılacak. Okul,telafi eğitim için öğrencilere ek ders vermek için 2 Temmuz'a kadar açık kalacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide ben de varım " planının tanıtımında yaptığı açıklamada, okulun yaz aylarında açılacağını belirterek, "Okulumuz telafi eğitim görmek isteyen  öğrencilere açık olacak.  2 Temmuz’dan yeni eğitim-öğretim yılına kadar fiziki olanaklarından yararlanabilirsiniz.Yaz boyunca çocuklarımızı okulumuzda ağırlayacağız ve öğrencilerimize spor faaliyetleri ve akademik kurslar sunabileceğiz. Bu planlarda belirtilen ders saatlerine öğretmenlerimiz de katılabilecek" ifadelerini kullandı.  Telafi eğitime katılım isteğe bağlı gerçekleşecek. Telafi eğitimin detayları ise ilerleyen günlerde daha çok netlik kazanacaktır.

Yüz yüze eğitim

7 Haziran Pazartesi günü itibariyle ortaokul ve liseler haftada 2 gün yüz yüze eğitim gerçekleştirebilecek. Köy ve seyrek nüfuslu yerlerde 5 gün boyunca yüz yüze eğitim verilecek. Yüz yüze eğitimlere katılımın isteğe bağlı olduğu aktarıldı.


Son Güncelleme: 03.06.2021 11:22
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