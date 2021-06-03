Telafi eğitimi ne zaman başlıyor? Telafi eğitimleri zorunlu mu?

Telafi eğitim

Yüz yüze eğitim

Selçuk'un "Telafi eğitim " açıklaması MEB telafi eğitimine ne zaman başlayacak? sorusunun cevabı sorulan sorulardan biridir. Koronavirüs pandemisi sebebiyle uzaktan eğitime geçildi.2020-2021 eğitim öğretim yılı kaneleri 18 Haziran'da okullarda dağıtılacak. Okul,telafi eğitim için öğrencilere ek ders vermek için 2 Temmuz'a kadar açık kalacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide ben de varım " planının tanıtımında yaptığı açıklamada, okulun yaz aylarında açılacağını belirterek, "Okulumuz telafi eğitim görmek isteyen öğrencilere açık olacak. 2 Temmuz’dan yeni eğitim-öğretim yılına kadar fiziki olanaklarından yararlanabilirsiniz.Yaz boyunca çocuklarımızı okulumuzda ağırlayacağız ve öğrencilerimize spor faaliyetleri ve akademik kurslar sunabileceğiz. Bu planlarda belirtilen ders saatlerine öğretmenlerimiz de katılabilecek" ifadelerini kullandı. Telafi eğitime katılım isteğe bağlı gerçekleşecek. Telafi eğitimin detayları ise ilerleyen günlerde daha çok netlik kazanacaktır.

7 Haziran Pazartesi günü itibariyle ortaokul ve liseler haftada 2 gün yüz yüze eğitim gerçekleştirebilecek. Köy ve seyrek nüfuslu yerlerde 5 gün boyunca yüz yüze eğitim verilecek. Yüz yüze eğitimlere katılımın isteğe bağlı olduğu aktarıldı.