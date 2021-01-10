Tasdikname nedir, ne demek, nereden alınır?

Tasdikname, Arapça ve Farsça kökenli bir kelimedir. “Tasdik” Arapça ‘da onay vermek, onaylamak anlamını taşırken “name” ise Farsça ‘da belge, mektup anlamını taşır. Bu durumda tasdik ve name kelimelerinin birleşmesi ile ortaya çıkan tasdikname kelimesi, onay verildiğini gösteren belge anlamına gelir. Ülkemizdeki eğitim sistemin de çok sık kullanılan bir kelimedir. Tasdikname belgesi, okulunu bitirmeden okuldan ayrılan bir kimseye yada aynı seviyedeki bir başka okula devam etmek isteyen öğrencilere verilen bir belgedir. Bu belgede okuduğunuz okullun adı, size verilen dersler ve bu derslerden aldığınız kredi notları bulunmaktadır. Tasdikname almak isteyen kişilere iki nüsha olarak verilir. İlk sayfada öğrencinin durumu yer alır. İkinci sayfa da öğrencinin notları ve almış olduğu dersler yer alır.

Tasdikname Nedir?

Bir öğrencini eğitim ve öğretim yani okulunu bırakması, okuldan atılması ya da okulunu terk etmesi durumlarında verilen belgedir. Tasdikname öğrencinin okulunda hangi dersleri aldığını gösterir.

Tasdikname Nasıl ve Nereden Alınır?

Tasdikname belgesini almak için tek yapılması gereken eğitim gördüğünüz okula müracaat yapmaktır. Okulunuza tasdikname almak istediğinizi söylediğiniz zaman , okulunuz size gün içinde belgeyi hazırlayıp verecektir. Bu belgeyi almak için kendiniz gidebilir ya da bir dilekçe ile tasdikname almak için başvuru yapabilirsiniz. Eğer bu belgeyi kendiniz almak istiyorsanız 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekli, 18 yaşından küçükseniz okula kayıtlı veliniz ile birlikte başvuru yapmalısınız. Tasdiknameyi 18 yaşından küçükseniz bu şekilde alabilirsiniz.

Tasdikname Alan Öğrenci Okula Geri Dönebilir mi 2021

Tasdikname Hangi Durumlarda Verilir

Tasdikname belgesi almış olan bir öğrencinin okul hayatına dönmesi için bazı kurallar vardır. Öğrencinin tasdikname almasının en büyük sebeplerinden biri devamsızlık ve iki yıl ard arda sınıfta kalması durumların da öğrenciye tasdikname verilir. Tasdikname( kayıt sildirme) almış olan bir öğrenci sınıfta kalma, okul da devamsızlık ve disiplin suçu işleyerek tasdikname almışsa tekrar okula devam edemez. Tasdikname belgesi almış bir öğrenci eğitim gördüğü okula tekrar dönemez ancak aldığı bu belge ile bir başka okula kayıt olabilir.

Tasdikname verilmesinin pek çok sebebi vardır. Öğrencinin kendi isteği ile tasdikname verilebileceği gibi okul yönetimince de tasdikname verilir. Öğrenci devamsızlık yapar iki yıl üst üste sınıfta kalırsa yada disiplin suçu işleyip kurula sevk olursa tasdikname verilir.

Tasdikname İle Ehliyet Alınır mı

Tasdikname diploma belgesi değildir, okulu terk belgesidir. Eğitiminizi yarım bırakmış olduğunuz anlamını taşır. Fakat tasdiknameyi lisede aldıysanız ehliyet alabilirsiniz.

Tasdikname Ne İşe Yarar?

Tasdikname, okul ile bağlarınızın gösterildiği bir belge değildir. Aynı anda tasdiknameyle tekrar öğretim görmek istediğiniz de, daha önce gördüğünüz dersler den muaf olmanızı da sağlar. Tasdikname belgesinde öğrencini aldığı dersler ve notları yazar. Bu sayede daha önce almış olduğunuz dersleri tekrar almak zorunda kalmazsınız.

Tasdikname Diploma Yerine Geçer mi?

Tasdikname ve diploma birbiriyle sürekli karıştırılan iki kavram olarak karşımıza çıkar. Tasdikname okulu bitiren bireylere verilir, diploma ise okuldan mezun olan öğrencilere verilir. İkiside aynı kavram değildir. Ancak ikisini de çok özenli bir şekilde saklamalısınız. Kaybolmaları halinde kurumunuza müracaat yaparak yeniden çıkartabilirsiniz.

E-Devletten Tasdikname Alınır mı?

Öğrenci işleri ile ilgili bütün belgelerde olduğu üzere e-devlet üzerinden şu an için tasdikname almak mümkün değildir.