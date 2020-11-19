Tam burs nasıl kazanılır, nasıl tam burslu olunur?

Tam Burslu Olmak Ne Demektir?

Genellikle üniversite öğrencilerinden duyduğumuz, öğrenciler arasında, birçok özel üniversite öğrenci kazanmak için burs vermektedir. Bu burs çeşitlerinden biri de tam burstur. Peki özel üniversiteye giden herkes tam burslu olabilir mi, şartları nelerdir ve kimler tam burslu olabilir?

Tam Burslu Olmak Ne Demektir?

Tam burslu, daha doğrusu burs kavramı karşımıza vakıf üniversiteleri tarafından çıkan bir durumdur. Vakıf üniversiteleri, bir vakıf tarafından kurulan ve burada eğitim görebilmek için belirli ücretler ödenemesi gereken okullardır. Bu okullar öğrencilere maddi açıdan destek sağlayabilmek için burs olanakları sağlamaktadır. Bu üniversitelerin istediğiniz bölümüne girebilmek için üniversite sınavından belli bir puan aldıktan sonra söylenilen ve istenilen miktardaki ücreti ödemeniz gerekmektedir. Tam burs avantajı işte burada karşımıza çıkıyor. Bu sınava girdikten sonra eğer tam burslu olmaya hak kazandıysanız herhangi bir ücret ödemeden bu üniversitede eğitim almaya başlayabilirsiniz ve okul size ücretsiz eğitim vermeye başlayacaktır.

Bir vakıf üniversitesini ele alalım. Okumak istediğiniz bölüme de diş hekimliği diyelim. Bu üniversite yıllık otuz bin TL ücretle diş hekimliği eğitimi veriyor. Bu ücret her yıl değişebilir. Üniversiteye yerleşmek için girdiğiniz üniversite sınavından geçer puan aldıktan sonra bu okulun diş hekimliği bölümüne de puanınız yeterli durumda ise girebiliyorsunuz.

Bu okula yılda otuz bin TL ücreti ödeyerek kaydınız yapılır. Bazı öğrenciler %25, %50 az da olsa %75 bursla okula kaydolabilir. Bu da söylenilen ücretin %75, %50 ya da %25'lik kısmını ödemeniz demektir. Ancak eğer üniversitenin söylediği şartları karşılayabilşrseniz tam burslu yani %100 burslu olabilmektesiniz. Bu da hiçbir ücret ödemeden girdiğiniz bölümü okuyabilmeniz anlamına gelmektedir.

Tam Buslu Öğrencilerin Hangi Masrafları Üniversite Tarafından Karşılanır?

Bu sorunun aslında net olarak bir cevabı yoktur. Çünkü Türkiye'de pek çok özel üniversite bulunmaktadır. Ve hepsinin sunduğu imkanlar birbirine göre değişkenlik göstermektedir. Bazı üniversiteler öğrencinin yıl içindeki bütün masraflarını karşılarken nadir de olsa ayrı olarak yemek bursu da verebilir. Bazı üniversiteler yemek bursu vermeden, öğrencinin sadece eğitim masraflarını ve okul ücretlerini karşılayabilir. Ancak bazı üniversiteler ise öğrenciye aylık olarak burs verir, yurt imkanı sunar. Verilen burs miktarı ise öğrencinin başarı durumuna göre değişiklik gösterebilir. Üniversitelerin amacı başarılı öğrenciyi bünyesinde barındırmak olduğu için sunduğu fırsatlarla öğrenciyi kazanmak ister. Yani üniversiteler yapacakları işleme ve verecekleri eğitime göre bir şema çizerler. Tam burslu öğrencilerin o okulda devam edebilmesi için üniversiteler, bölüm tekrarı yapmama,bazı dersleri alttan almama gibi şartlar sunabilir.

Kimi üniversitede alttan alma süresi 1 sene olabilir. Yani üniversite size bir sene bütünlemeyle dersi vermeniz şartıyla alttan ders alma hakkı verebilir. Bu üniversitelerin amacı, tam bursla eğitim gören öğrencinin, girdiği başarı yüzdesinden aşağıya düşmemesi olduğu için burs kesintisi konusunda net kuralları olacaktır. Yani öğrenci en başarılı öğrenci yüzdesinin altında kaldığı durumda üniversite bursunu kesebilir. Alttan ders alma konusunda bazı okullar daha katı olabilir. Belli bir başarı gösteremezseniz bursunuzu tamamen ya da kademeli olarak kesebilirler.

Tam Burslu Olabilmek İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Bu şartlar okuldan okula göre veya verdikleri eğitime göre değişiklik gösterebilmektedir. Bazı okullar sadece üniversiteye girişte tam burslu öğrenci alırlarken bazı okullar da öğrencinin dönem içindeki başarısına ve puanlarına göre burs oranını yükseltebilmektedir. Bu durum liseler ve üniversiteler için aynı şartları kapsar. Ancak söylenebilecek en net koşul, yüksek puana sahip olma koşuludur. Üniversitenin amacı puanınızın yükselmesi olacağı için bunun haricindeki beklentiler de bunun üzerine olacaktır.

Tam Burslu Olan Öğrencilere Para Verilir Mi?

Vakıf üniversitelerinin bu konuda tutumları farklıdır. Üniversitelerin bazıları öğrenci tam bursluyken, masraflarını karşılıyorken öğrenciye bir de para yardımı yapmaktadır. Bu paranın miktarı da üniversiteden üniversiteye göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca başarı sıralamanızın önceliğine göre miktar da değişiklik gösterebilir. Öneğin ilk 100'e girmiş öğrenciye daha fazla burs teklif edilebilir. Bu para veriliyor mu veriliyorsa bu paranın miktarı konusunda başvuru yapılacak üniversitenin öğrenci kabul şartları okunmalıdır.

Tam Burslu Öğrencinin Bursunun Kesilmesi Durumu Söz Konusu Mudur?

Elbette. Bu konuda da üniversitelerin kendilerine göre şartları değişkenlik göstermektedir. Bu burs kesintisi durumuna sıkça rastlanabilmektedir. Çünkü üniversiteler, bu öğrencilerin başarı ve devamsızlık durumuna; disiplin kurallarına ne kadar uyup ne kadar ihlal ettiğine oldukça dikkat etmesini ,ister. Geçerli bir özrü veya mazeret durumu olmayan öğrencilerin de bursu kesilir.