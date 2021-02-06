Şubat 2021 KYK burs ve kredileri yattı mı, ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri

2021 KYK burs ve kredilerinin ne zaman yatırılacağı pek çok öğrenci tarafından merak ediliyordu. En son yapılan açıklamayla bu soruya yanıt geldi. İşte 2021 KYK kredi ve burslarının ne zaman yatacağına dair açıklama ve detayları haberimizde...

KYK burs ve kredisi ödemelerini hesaplarında göremeyen öğrenciler, KYK burs ve kredi tarihlerini araştırmaya başladı. İşte 2021 KYK burs ve kredi ödemelerinin tarihleri...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Twiiter üzerinden yaptığı paylaşımda, burs ve kredilerin hesaplara yatırılmaya başlandığının haberini verdi. Bugünden itibaren ödeme işlemlerinin kademeli olarak yatırılacağı biliniyor. Bu yüzden öğrenciler KYK bursu ne zaman yatacak şeklinde sorular soruyor.

KYK bursu ve kredileri ne zaman ödenecek?

KYK burs ve kredi ödeme tarihleri nedir?

Ödemelerle ilgili açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını bugün duyurdu. Bakan Kasapoğlu, bugün itibari ile başlayan KYK ödemelerinin 10 Şubat'a kadar TC kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılacağını belirtti.

Ödemeler bugün ödenmeye başladı fakat bir çok kişi hesapta burs veya kredi göremedi. Bunun nedeni TC kimlik numarasının son hanesine göre yatırılmasından dolayı herkesin hesabınaaynı gün yatırılmıyor. Bu durumda TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Şubat, "2" olanlar 7 Şubat, "4" olanlar 8 Şubat, "6" olanlar 9 Şubat, "8" olanlar da 10 Şubat'ta ödemelerini hesaplarında görebilecekler.

KYK bursu ve kredisi ne kadar ödeniyor?

Burs ve kredi başvuru yapan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün intenet sitesi olan sonuc.gsb.gov.tr adresinden sonuçlarına ulaşabilirler. Başvuru yapılırken öğrencilerin beyan etmiş oldukları ekonomik, sosyal ve başarı durumuna dair bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruşu tarafından teyit ediliyor. Değerlendirilen başvuru sonucunda durumu mevzuata uygun olan kişilere burs veya öğrenim kredisi tahsisinde bulunuyor.

KYK bursu 2020 yılı için belirlenen tutarlar şu şekildeydi; lisans öğrencileri için aylık 550 TL, yüksek lisans öğrencisi için 1100 TL ve doktora öğrencisi için de 1650 TL tutarındaydı.

Peki 2021 KYK bursu ne kadar?

Geçen günlerde konu ile ilgili konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 senesi için kredi ve bursların ne kadar olacaklarına dair miktar belirtti. Erdoğan geçen sene lisans öğrencileri için verilen tutar 550 TL'dan 650 TL oldu, yüksek lisans 1100 TL'dan 1300 TL oldu, doktora için de 1650 TL'dan 1950 TL oldu. Bu bursların milli sporculara iki veya üç katı, üniversite sınavında ilk yüze giren kişilere de üç katı olarak ödeme yapılacağını ifade etti.