Su Ürünleri mühendisliği ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?

Pek bilinmeyen bir meslek olan Su Ürünleri mühendisliği, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin tercihlerinden biri. Peki, bu bölümü okumak isteyen kişiler nelere başvurmaları gerekiyor. Haberin detaylarında.

Su Ürünleri mühendisliği denizlerde ve iç sularda bulunan canlıların, bitkilerin, üretimini, avlanmasını, pazarlaması ve dağıtımını yapan ve bunun üzerine çalışmalar yapan bir çalışma alanıdır. Çalışma ortamları ise; özel işletmeleri devlet daireleri ve laboratuvarlardır.

Bu mesleği okumak isteyen öğrenciler, öncellikle üniversitenin lisans bölümünü bitirmeleri gerekmektedir.

Su Ürünler mühendisliğinin diğer mühendislik alanları gibi bazı sorumluları vardır. Bunlar;

-Tükenmek üzere olan hayvan nesillerin araştırmasını yapıp, korumaya almak.

-Kullanılacak ürünlerin kalitesini kontrol etmek

-Suda yaşamak zorunda olan hayvanlar için sağlıklı bir ortam yaratmak

-Çevresel kontrollerin yapılması

-Meslek hakkında kendini geliştirmek

-İlaç sektöründe kullanılacak olan hayvansal ürünlerin araştırmasını yapmak ve koruma politikaları geliştirmek.