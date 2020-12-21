İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ameliyatla kadın olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla kadın olan oyuncu Elliot...
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den flaş karar! 4 ülkeye uçuşlar durduruldu
Son Dakika
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den...

Su Ürünleri mühendisliği ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?

Mühendisliklerden biri olan Su Ürünleri mühendisliği pek bilinmese de üniversiteye hazırlanan öğrencilerin tercihlerinden biri. Peki Su Ürünleri mühendisliği nedir ve nasıl kazanılır?

21 Aralık 2020 Pazartesi 23:24
Su Ürünleri mühendisliği ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
Takip Et:

Pek bilinmeyen bir meslek olan Su Ürünleri mühendisliği, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin tercihlerinden biri. Peki, bu bölümü okumak isteyen kişiler nelere başvurmaları gerekiyor. Haberin detaylarında.

Su Ürünleri mühendisliği denizlerde ve iç sularda bulunan canlıların, bitkilerin, üretimini, avlanmasını, pazarlaması ve dağıtımını yapan ve bunun üzerine çalışmalar yapan bir çalışma alanıdır. Çalışma ortamları ise; özel işletmeleri devlet daireleri ve laboratuvarlardır.

Bu mesleği okumak isteyen öğrenciler, öncellikle üniversitenin lisans bölümünü bitirmeleri gerekmektedir. 

Su Ürünler mühendisliğinin diğer mühendislik alanları gibi bazı sorumluları vardır. Bunlar;

 

-Tükenmek üzere olan hayvan nesillerin araştırmasını yapıp, korumaya almak.

-Kullanılacak ürünlerin kalitesini kontrol etmek

-Suda yaşamak zorunda olan hayvanlar için sağlıklı bir ortam yaratmak

-Çevresel kontrollerin yapılması

-Meslek hakkında kendini geliştirmek 

-İlaç sektöründe kullanılacak olan hayvansal ürünlerin araştırmasını yapmak ve koruma politikaları geliştirmek.

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 23:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MühendislikSu ürünleri MuhendisiğiNasıl Kazanılır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB'den 50 bin öğrenciye ücretsiz tablet! Bu hafta dağıtım başlıyor
MEB'den 50 bin öğrenciye ücretsiz tablet! Bu hafta dağıtım başlıyor
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Jeoloji Mühendisi nedir, ne iş yapar? Jeoloji Mühendisi olmak için yapılması gerekenler nelerdir?
Jeoloji Mühendisi nedir, ne iş yapar? Jeoloji Mühendisi olmak için yapılması gerekenler nelerdir?
Öğretmenlerin seminer tarihleri netleşti
Öğretmenlerin seminer tarihleri netleşti
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı! Yarıyıl tatili ve ikinci dönemle ilgili yeni gelişmeler neler?
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı! Yarıyıl tatili ve ikinci dönemle ilgili yeni gelişmeler neler?
AÖF, online sınavda kopya çekenlerin sınavları iptal edildi
AÖF, online sınavda kopya çekenlerin sınavları iptal edildi

Popüler Haberler

Su Ürünleri mühendisliği ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
Yasak Elma Halit yaşıyor mu? Talat Bulut Yasak Elma'ya geri dönecek mi?
Yasak Elma Erdal Özyağcılar diziden neden ayrıldı? Hasan Ali Yasak Elma''dan ayrılma sebebi ne?
Otellerde yılbaşı kutlama programları yasaklandı mı?
MasterChef kazananı kim oldu, hangi yarışmacı? 21 Aralık MasterChef en yüksek puanı alan yarışmacı kim oldu?
Uyanış Büyük Selçuklu Berkyaruk kimdir? Berkyaruk gerçek tarihte var mıydı?
21 Aralık Epic Games Alien: Isolation nasıl oynanır?
Şeb-i Yelda nedir, ne demek?
Güncel findeks kredi notumu nasıl öğrenebilirim? 2020 Ücretsiz findeks sorgumala yapılır mı?
E devlet ile trafik cezası sorgulama ve online internetten ödeme 2020
KOSGEB'in kredi destek programından faydalanan 136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
KYK Bursları yatmayanlar ne yapmalı? Burs paraları ne zaman yatacak?
1000 TL sosyal yardımlar ne zaman, nasıl ödenecek? Sosyal yardım sorgulama sayfası olacak mı? Sosyal yardımlar kimlere yapılıyor?
Yavru kedi tuvalet eğitimi nasıl verilir, tuvalete nasıl alıştırılır?
2020 Kosgeb uygulamalı girişimcilik eğitimi
İyi Aile Babası dizisi konusu ve oyuncuları
Şekerbank tarım kredisi ile damızlık, süt sığırcılığı, büyükbaş hayvan kredisi kampanyaları 2020
Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? 2020 Gürsoy Vakfı bursu için şartlar
2020 SPK SPL türev araçlar sınavı konuları nelerdir? Spk lisans ücreti
ATV Maria ile Mustafa kaç bölüm sürecek?
Çukur yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.