Stajyer maaşları ne kadar? Meslek Lisesi Staj eğitimleri ertelendi mi? MEB Meslek Lisesi stajları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı yazı ile tüm okulların yeni dönemin başına kadar uzaktan eğitim ile eğitime devam edeceği kararı yayınlanmıştı. Bununla beraber Meslek Liseleri öğrencilerinin son sınıfta yaptığı stajın da yine yeni döneme kadar yapılmayacağı karar verilmişti. Sonradan alınan yeni bir karar ile isteyen kişilerin staj yapabileceği duyuruldu.

30 Kasım tarihinden itibaren staj yapmak isteyen öğrenciler velisinin de onayını alarak staja uygun olan kurumlarda stajlarını yapabilecekler.lere asgari geçim indirimi olmadan asgari ücretin %30’u kadar ödenmektedir.

Stajyer Öğrencilere Ne Kadar Ücret Verilmektedir?

Asgari ücretin içinde asgari geçim indirimi bulunmayan hali yaklaşık olarak 2.104 TL’dir. Bu ücretin %30’u ise 631 TL’dir. Stajyer öğrencilere 631 TL ödenmektedir.