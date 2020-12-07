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Stajyer maaşları ne kadar? Meslek Lisesi Staj eğitimleri ertelendi mi? MEB Meslek Lisesi stajları ne zaman?

Meslek Liseleri'nde okuyan öğrenciler son sınıfa geldiklerinde okudukları alana ilişkin staj yapmaktadır. Okullarda uzaktan eğitime geçilmesi ile beraber staj yapacak öğrenciler de staj yapıp yapmayacaklarını merak etmeye başladı. Stajla ilgili detaylar ise belli oldu.

07 Aralık 2020 Pazartesi 00:12
Stajyer maaşları ne kadar? Meslek Lisesi Staj eğitimleri ertelendi mi? MEB Meslek Lisesi stajları ne zaman?
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Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı yazı ile tüm okulların yeni dönemin başına kadar uzaktan eğitim ile eğitime devam edeceği kararı yayınlanmıştı. Bununla beraber Meslek Liseleri öğrencilerinin son sınıfta yaptığı stajın da yine yeni döneme kadar yapılmayacağı karar verilmişti. Sonradan alınan yeni bir karar ile isteyen kişilerin staj yapabileceği duyuruldu.

30 Kasım tarihinden itibaren staj yapmak isteyen öğrenciler velisinin de onayını alarak staja uygun olan kurumlarda stajlarını yapabilecekler. Stajyerlere asgari geçim indirimi olmadan asgari ücretin %30’u kadar ödenmektedir.

Stajyer Öğrencilere Ne Kadar Ücret Verilmektedir?

Asgari ücretin içinde asgari geçim indirimi bulunmayan hali yaklaşık olarak 2.104 TL’dir. Bu ücretin %30’u ise 631 TL’dir. Stajyer öğrencilere 631 TL ödenmektedir.



Son Güncelleme: 07.12.2020 00:12
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StajyerMaaşMesleklisesi
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