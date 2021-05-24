Staj Seferberliği giriş ve başvuru nasıl yapılır? Staj Seferberliği başvuru işlemleri

2021 yılı itibariyle Staj Seferberliği başvuru ekranı yoğun ilgi görmeye başladı. Kariyer Kapısı üzerinden alınan Staj Seferberliği başvurularının nasıl gerçekleştirileceği ve başvuru işlemleri merak konusu oldu.

Staj Seferberliği başvuruları nasıl gerçekleştirilir?

Staj Seferberliği başvurusunda bulunabilmek için https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresine gitmeniz ve staj ilanlarını takip etmeniz yeterlidir.

Staj Seferberliği nedir?

Üniversitelerde okumakta olan ve staj yapmak isteyen öğrenciler için büyük bir imkan sağlayan Staj Seferberliği Projesi, öğrencilerin Kariyer Kapısı üzerinden staj ilanlarına başvurabilmelerine olanak sağlamaktadır. Platform üzerinden gördükleri staj ilanlarına başvuran üniversite öğrencileri, işverenler tarafından değerlendirilmektedir. Başvurular sırasında öğrencilerin hiçbir kimlik bilgisi işverenlerle paylaşılmamaktadır, böylelikle adaylar sadece nitelikleriyle karşılaştırılacaktır ve eşit değerlendirilecektir.

