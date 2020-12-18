SRC belgesi nedir ve nasıl alınır?

SRC BELGESİ NEDİR?

Yük ve yolcu taşımacılığının güven içerisinde yapılması adına ve sürücülerin istenilen yeterlilikte olmaları kapsamında belirli işlemlerden sonra verilen sertifika veya belge SRC belgesidir. Yut içi ve yurt dışı taşımacılık standartlarını oluşturmak için sürücülerden birtakım belgeler talep edilir. Ardından koşulları sağlamaları sonucunda belge verilir.

SRC BELGESİ İÇİN 2021 BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

SRC belgesi iki farklı şekilde alınabilir. Bunlardan ilki 25.02.2033 tarihinden önce B sınıfı ehliyet veya ağır araç ehliyetine sahip olan kişiler muaf olabilirler. Eğer ki ehliyet 25.02.2003 tarihinden sonra alındıysa SRC belgesi için bakanlık tarafından yapılan eğitim ve sınavların tamamlanması gerekmektedir.

SRC BELGESİNİ KULLANMA KOŞULLARI

SRC belgesini alıp kullanabilmek için 66 yaşın üstünde olmamak gerekmektedir.

Büyük otobüs sürücüleri 26 yaş üzerinde olmalıdır.

25.02.2003 tarihinden önce ehliyet alan kişiler sınava ve eğitime katılmadan ehliyet sınıflarına göre bu belgeyi alabilirler. Bu kapsamda sürücü belgesi B sınıfı ise, SRC 2 ve SRC 4, C,D ve E sınıfında ise SRC 1 ve SRC 3 belgelerini alabilirler.

25.02.2033 tarihinden sonra ehliyet alanlar ise sınavlara girerek SRC belgesi alabilirler.

Düzenlenecek sınavdan 100 üzerinden 60 puan alınması gereklidir.

Tüm koşullar sağlandıktan sonra SRC belgesi alabilmek için bazı evraklar gereklidir. Bunlar, B sınıfı ehliyete sahip olan kişiler için B sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi; C veya D sınıfı ehliyete sahip olanlar kendi sürücü belgelerini; E sınıfı ehliyete sahip olanlar ise kendi ehliyet fotokopilerini çıkarmaları gerekir.

SRC BELGESİ E-DEVLETTEN ALINABİLİYOR MU?

E- DEVLET uygulamasından T.C kimlik numarası ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra SRC belgesi ücretinin ödenmesi sonucunda sistemin hazırladığı belgeler çıktı alınarak kullanılabilir.