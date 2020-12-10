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SPL başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? SPL başvuru formu ve sınav tarihi

Sermaye Piyasası Lisanslama Sistemi (SPL) başvuruları için ne yapılması gerektiği nerelere başvurulması gerektiği gibi merak edilen soruları haberimizde yayınladık.

10 Aralık 2020 Perşembe 14:48
SPL başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? SPL başvuru formu ve sınav tarihi
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SPL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

SPL sistemine başvurabilmek için öncelikle “SPL Başvuru Sistemine” üye olunması gerekiyor. Önceden üyeliğiniz var ise giriş bilgilerinizle sisteme girmeniz gerekli. Giriş yapıldıktan sonra karşınıza çıkacak formu doldurmalısınız. Üye kaydınız olmaz ise sınav başvuru yapma hakkınız olmuyor.

SPL sistemine üyelik yapılırken adayın kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri doğru bir şekilde girilmeli. Üyeliğin tamamlanabilmesi için de tüm bilgiler doldurulduktan sonra “SPL Üyelik Sözleşmesini okudum onaylıyorum” kutucuğuna basılması gerekiyor. Eğer bilgilerde eksik veya yanlışlar varsa tüm sorumluluk başvuru yapan kişiye aittir.

SPL’ye başvuracak olan yabancı uyruklu adayların öncesinde SPL ile iletişime geçerek onlara verilecek olan numara aracılığıyla sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.

SPL SINAVI NE ZAMAN?

19-20 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan sınav Covid-19 için alınan tedbirler kapsamında ileri bit tarihe ertelendi. Sınav için net bir tarih henüz belirlenmedi.



Son Güncelleme: 10.12.2020 14:48
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SPLSermayePiyasasıLisanslamaSistemiSPLbaşvuru
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