Sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlere aynı hakkı tanıyan teklif Meclis'e sunuldu!

Sözleşmeli öğretmenler ile kadrolu öğretmenlerin arasındaki ayrımın ortadan kaldırılması yönünde hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Sözleşmeli öğretmenlerin merakla beklediği bu haberi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU TEKLİFİ NEDİR? KANUN TEKLİFİNİN İÇERİĞİ NELERDİR?

Sözleşmeli öğretmenlerin mecburi hizmet harici tüm özlük hakları ile birlikte atamalarının ve tayinlerinin kadrolu öğretmenlerle aynı olmasını sağlayacak olan yeni '' teklifinin TBMM'ye sunulduğunu bildiren Erdoğan, Tüm öğretmenlerin hak ettikleri yenilikleri içeren yasal düzenlemenin en kısa zamanda yürürlüğe gireceğini söyledi.