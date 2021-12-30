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Sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlere aynı hakkı tanıyan teklif Meclis'e sunuldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlikle ilgili hazırlanmış olan meslek kanunu teklifini Meclis'e sunduklarını duyurdu. Peki, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' teklifi nedir? İçeriği nelerdir?

30 Aralık 2021 Perşembe 00:38
Sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlere aynı hakkı tanıyan teklif Meclis'e sunuldu!
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Sözleşmeli öğretmenler ile kadrolu öğretmenlerin arasındaki ayrımın ortadan kaldırılması yönünde hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Sözleşmeli öğretmenlerin merakla beklediği bu haberi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

Sözleşmeli öğretmenlerin mecburi hizmet harici tüm özlük hakları ile birlikte atamalarının ve tayinlerinin kadrolu öğretmenlerle aynı olmasını sağlayacak olan yeni 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' teklifinin TBMM'ye sunulduğunu bildiren Erdoğan, Tüm öğretmenlerin hak ettikleri yenilikleri içeren yasal düzenlemenin en kısa zamanda yürürlüğe gireceğini söyledi.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU TEKLİFİ NEDİR? KANUN TEKLİFİNİN İÇERİĞİ NELERDİR?


Son Güncelleme: 30.12.2021 00:38
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