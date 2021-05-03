Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri başvuru sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasına göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı. Adaylar, mülakat adreslerini e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekler.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nasıl öğrenilir?

Sözleşmeli öğretmenlik için mülakat yeri ve adres bilgileri e-devlet sistemi üzerinden öğrenilebilmektedir. Bunun için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERİ

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatı ne zaman yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 17 Mayıs'ta başlayarak 6 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek. Mülakat sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanırken, atama tercihlerinin alınması 01 – 06 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.