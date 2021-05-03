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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri başvuru sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama

Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği sözleşmeli öğretmenlik mükalat yeri başvuru sonuçları açıklandı mı belli oldu. Haberimizden sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:43
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri başvuru sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama
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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasına göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı. Adaylar, mülakat adreslerini e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekler.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nasıl öğrenilir?

Sözleşmeli öğretmenlik için mülakat yeri ve adres bilgileri e-devlet sistemi üzerinden öğrenilebilmektedir. Bunun için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERİ

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatı ne zaman yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 17 Mayıs'ta başlayarak 6 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek. Mülakat sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanırken, atama tercihlerinin alınması 01 – 06 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.




Son Güncelleme: 03.05.2021 18:43
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Sözleşmeli öğretmenlik Mülakat YeriSözleşmeli öğretmenlik
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