Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? 2021 MEB Sözleşmeli öğretmen alımı şartları

Binlerce kişinin merakla beklediği 2021 Sözleşmeli öğretmen alımı başvuru ve şartları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı atama için yayımladığı kılavuzda toplam 19 bin 940 öğretmen ataması yapılacak. Belirtilen şartlar arasında 2019-2020 tarihlerinde yapılmış olan KPPS puan türünden en az 50 ve üzeri puan almış olmak gerekiyor. Ön başvuru ve tercih başvurusu olacak şekilde iki aşamalı yapılan atama işlemlerinin başvuruları ise elektronik ortamda alınacak.

Başvuru Nasıl Yapılıyor?

1- MEB Sözleşmeli öğretmen ataması için gerçekleşecek sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak olan ön başvurular, Ek-4 Takvim’de verilen süre içinde "ilkatama.meb.gov.tr" sitesi üzerinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurularak yapılacak.

2- Tamamı elektronik ortamda yapılacak olan ön başvuru sürecinde adayların başvurularını onaylatmasına, belge sunmasına ya da bu şekilde herhangi bir sebepten dolayı il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmelerine gerek kalmayacaktır.

3- Başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapılacak.

Kılavuza ulaşmak için; http://personel.meb.gov.tr/www/2021-mart-sozlesmeli-ogretmen-atama-duyurusu/icerik/1164

4- Ek-4 Takvim’de verilen ön başvuruya ait kayıt süresinin bitiş tarihine göre son gün saat 23:59 itibarıyla tamamlanması gerekiyor.

Adaylar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Rehberlik, İngilizce, Okul Öncesi, Beden Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar açısından ise KPSSP10 puan türünden en az 50 ve üstü puan almış olmaları şartıyla başvuru yapabilecekler. Başvurular, geçerli KPSS puan türünün üstünlüğüne göre değerlendirilmeye alınacak. Elektronik Ön Başvuru Formuna, birden fazla sınava (2019-2020) giren adayın, yüksek olan KPSS puanı otomatik olarak yansıtılacak.

Sözleşmeli Öğretmen Alımı İçin Gerekli Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde verilen genel koşulları taşıyor olmak,

T.C. vatandaşı olmak (KKTC vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı istenmeyecektir.), Adayın mezun olduğu yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların belirlenmesine ilişkin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince atama yapılacak olan alana uygun olmak,

Öğretmenlik için kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olan adayların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar dışında, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından bir tanesini başarı ile tamamlamış olmak,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığın tarafından yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

2019 ya da 2020 yılında yapılmış olan KPSS’de adayın atanacağı alan içi (KPSSP10 ve KPSSP121-KPSSP12O) puan türlerinden 50 ve üzeri bir puan almış olmak,

Öğretmenlik veya devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; fakat ataması iptal olanlar ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışırken sözleşmeleri feshedilenler açısından, başvuru tarihinin son gününden itibaren bir sene bekleme süresini doldurmuş olmak,