İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...

Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? 2021 MEB Sözleşmeli öğretmen alımı şartları

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılında yapılacak olan sözleşmeli öğretmen atamaları için başvuru ve şartları açıkladı. MEB'in sözleşmeli öğretmen alımı için bildirdiği kılavuzda atama takvimi belli oldu. İşte alım şartları ve detaylar...

09 Mart 2021 Salı 23:37
Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? 2021 MEB Sözleşmeli öğretmen alımı şartları
Takip Et:
Binlerce kişinin merakla beklediği 2021 Sözleşmeli öğretmen alımı başvuru ve şartları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı atama için yayımladığı kılavuzda toplam 19 bin 940 öğretmen ataması yapılacak. Belirtilen şartlar arasında 2019-2020 tarihlerinde yapılmış olan KPPS puan türünden en az 50 ve üzeri puan almış olmak gerekiyor. Ön başvuru ve tercih başvurusu olacak şekilde iki aşamalı yapılan atama işlemlerinin başvuruları ise elektronik ortamda alınacak.  
 

Başvuru Nasıl Yapılıyor?

1- MEB Sözleşmeli öğretmen ataması için gerçekleşecek sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak olan ön başvurular, Ek-4 Takvim’de verilen süre içinde "ilkatama.meb.gov.tr" sitesi üzerinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurularak yapılacak.

2- Tamamı elektronik ortamda yapılacak olan ön başvuru sürecinde adayların başvurularını onaylatmasına, belge sunmasına ya da bu şekilde herhangi bir sebepten dolayı il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmelerine gerek kalmayacaktır.

3- Başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapılacak.

Kılavuza ulaşmak için; http://personel.meb.gov.tr/www/2021-mart-sozlesmeli-ogretmen-atama-duyurusu/icerik/1164
 
                                       

4- Ek-4 Takvim’de verilen ön başvuruya ait kayıt süresinin bitiş tarihine göre son gün saat 23:59 itibarıyla tamamlanması gerekiyor. 

Adaylar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Rehberlik, İngilizce, Okul Öncesi, Beden Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar açısından ise KPSSP10 puan türünden en az 50 ve üstü puan almış olmaları şartıyla başvuru yapabilecekler. Başvurular, geçerli KPSS puan türünün üstünlüğüne göre değerlendirilmeye alınacak. Elektronik Ön Başvuru Formuna, birden fazla sınava (2019-2020) giren adayın, yüksek olan KPSS puanı otomatik olarak yansıtılacak.

Sözleşmeli Öğretmen Alımı İçin Gerekli Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde verilen genel koşulları taşıyor olmak,

T.C. vatandaşı olmak (KKTC vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı istenmeyecektir.),

Adayın mezun olduğu yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların belirlenmesine ilişkin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince atama yapılacak olan alana uygun olmak,

Öğretmenlik için kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olan adayların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar dışında, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından bir tanesini başarı ile tamamlamış olmak,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığın tarafından yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak, 

2019 ya da 2020 yılında yapılmış olan KPSS’de adayın atanacağı alan içi (KPSSP10 ve KPSSP121-KPSSP12O) puan türlerinden 50 ve üzeri bir puan almış olmak,

Öğretmenlik veya devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; fakat ataması iptal olanlar ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışırken sözleşmeleri feshedilenler açısından, başvuru tarihinin son gününden itibaren bir sene bekleme süresini doldurmuş olmak,

Şu anda Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, koşulları aranacaktır.



Son Güncelleme: 09.03.2021 23:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeli öğretmen AlımıAtamaMeb2021 Sözleşmeli öğretmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okullarda bu sene 2. ara tatil var mı, olacak mı? MEB yaz tatili tarihi belli oldu mu, yaz tatili ne zaman başlıyor?
Okullarda bu sene 2. ara tatil var mı, olacak mı? MEB yaz tatili tarihi belli oldu mu, yaz tatili ne zaman başlıyor?
MEB ortaokul sınıfları sınav olacak mı?
MEB ortaokul sınıfları sınav olacak mı?
Açıktan lise için askerlik tecil işlemleri nasıl olur?
Açıktan lise için askerlik tecil işlemleri nasıl olur?
MEB 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak? Yaz tatili ne zaman?
MEB 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak? Yaz tatili ne zaman?
MEB yüz yüze sınavlar iptal olacak mı? Okullarda 2.dönem ara tatili verilecek mi?
MEB yüz yüze sınavlar iptal olacak mı? Okullarda 2.dönem ara tatili verilecek mi?
Okullarda yaz tatili Temmuz'da mı başlayacak? Yaz tatili için okullar Temmuz'da mı kapanacak? Okulların kapanışı uzatıldı mı?
Okullarda yaz tatili Temmuz'da mı başlayacak? Yaz tatili için okullar Temmuz'da mı kapanacak? Okulların kapanışı uzatıldı mı?

Popüler Haberler

Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 10 Mart 2021 Çarşamba
ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle - EDHO son bölüm
2020 bedelli askerlik kredisini hangi bankalar veriyor? Bankaların bedelli askerlik kredisi şartları belli oldu 10 Mart 2021 Çarşamba
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 10 Mart 2021 Çarşamba
Hangi meslekler yıpranma payı ile erken emekli olabilecek? 49 yaşında emekli olunabilecek
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
ziraat bankası sıfır faizli hayvancılık kredisi 2021
Bu sene aşure günü ne zaman? Aşure günü ne yapmak gerekir? Aşure günü ne zaman başlıyor?
Bulgaristan’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Rusya yaşam şartları nasıl? 2021 Rusya asgari ücretleri
Özge Özacar kimdir? Hadi magazin'in yeni sunucusu Özge Özacar hakkında bilgiler
Kredi Borcu En Fazla Kaç Gün Geç Yatırılabilir?
Engelli raporu ile engelli adına alınan arabayı kimler kullanabilir?
Garo Paylan kimdir, Ermenistan'ı mı destekliyor? Vekil Garo Paylan'dan Ermenistan'a destek twiti!
Madagaskar 2'yi hangi sanatcılar seslendiriyor?
Fakirlik maaşını hangi kurum veriyor? 2021 ssk fakir maaşı hangi şartlarda bağlanır?
Android açılış şifresi kaldırma işlemleri
Ptt emekliye faizsiz kredi veriyor mu? 2021 Emekli ptt kredi çekme şartları ve faiz oranları
ÖSYM üniversite kayıt tarihleri belli mi? 2021 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
ÇYDD burs başvuruları ne zaman başlar? 2021 ÇYDD bursu hakkında bilgi
Hakan Hatipoğlu nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.