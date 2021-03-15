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Sözleşmeli öğretmen başvuru ekranı açıldı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullara yapılacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru ekranı açıldı. KPSS'den yeterli puanı alan ve kılavuzda belirtilen şartları taşıyan öğretmen adayları 15 Mart tarihinden itibaren Sözleşmeli öğretmen başvuru ekranı üzerinden ön başvuruda bulunabilirler.

15 Mart 2021 Pazartesi 19:27
Sözleşmeli öğretmen başvuru ekranı açıldı
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Öğretmen adaylarının merakla beklediği 2021 yılı 20 bin öğretmen atama için süreç resmi olarak bugün başladı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullara sözleşmeli öğretmen olarak atanmak isteyen öğretmen adayları kpss'de yeterli puan aldıkları takdirde ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan öğretmen atama kılavuzundaki şartları sağladıklarında ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden ön başvuruda bulunabilirler..

Öğretmen adayları 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında ön başvurularını ve sözlü sınav merkezi tercih işlemlerini 15 - 26 Mart tarihleri arasında ilkatama.meb.gov.tr adresinden yapabilirler.

Atama süreci 8 Eylül tarihinde farklı branşlarda 20 bin sözleşmeli öğretmenin atanmasıyla sona erecek ve yeni atanan sözleşmeli öğretmenler 2021-2022 Eğitim Öğretim yılından itibaren atandıkları okullarda göreve başlayabilecek.

Sözleşmeli öğretmen başvuru ekranı için tıklayın

 



Son Güncelleme: 15.03.2021 19:27
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