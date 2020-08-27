Sosyal Güvenlik Bölümü nedir? Sosyal Güvenlik Bölümü dersleri, iş imkanları ve maaşları!

Sosyal güvenlik Bölümü son zamanlarda gerek öğrenciler gerekse gençler tarafından sıklıkla araştırılan bir bölüm olarak araştırılıyor. Sosyal Güvenlik Bölümü adından da anlaşılacağı gibi Sosyal Güvenlik Kurumunda kalifiye ve eğitimli memurların yetiştirildiği bir bölümdür. Sosyal Güvenlik Kurumunun personel ihtiyacı ülke nüfusu ile doğru orantılı olarak günden güne artmaktadır. 2 yıllık bir ön lisans bölümü olan Sosyal Güvenlik Bölümü araştırmaları ise günden güne artış gösteriyor.

Sosyal Güvenlik Bölümü’nün yaptığı iş nedir?

SGB bölümü mezunları çalıştıkları iş yerlerinde çalışan memurların SGK kayıtlarını tutan ve işveren tarafından SGK ile ilgili işlemleri yapmak için görevler alan kişilerdir. Sosyal Güvenlik Bölümü mezunlarına özel sektörde çalışılabilir gözüyle bakılsa da ülkemizin durumlarına bakıldığında bu durum pekte doğru değildir. SGB’yi tercih edeceklerin mezun olduktan sonra yapabilecekleri en doğru seçim SGK’da memur olarak işe başlamaları gerektiğidir.

SGB mezunları KPSS sınavına girerek SGK’ya memur olma haklarına da sahiptir.

Sosyal Güvenlik Bölümü’nün iş olanakları nelerdir?

SGB’den mezun olanlar özel sektörde pek iş bulamazken tek çıkış kapısı SGK’da işe başlamaktır. SGK bünyesinde bu bölümün açılması sonrasında alınan personellerin neredeyse tamamı KPSS sınavı sonrasında bu bölümden alınmıştır. İlk mezunlardan sonra yapılan KPSS sınavında 70 puanla personel alımı yapılırken yıldan yıla mezun sayısının artması nedeni ile puanlarda yükselmeye başlamıştır.

Ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu varlığını sürdürdüğü müddetçe Sosyal Güvenlik Bölümü mezunlarının da açıkta kalması imkansızdır. SGK personelleri artan ülke nüfusu ile doğru orantılı olarak her yıl aldığı personel sayısını arttırmaktadır. Hal böyle olunca SGB mezunlarına ihtiyaçta artmaktadır.

Sosyal Güvenlik Bölümü atamaları

Sosyal Güvenlik Bölümü mezunları maaşları 2020

SGK kurumuna yapılan atamaların neredeyse hepsi KPSS sınavı ile yapıldığı için SGB memur atamaları da KPSS ile gerçekleşmektedir. Kadroları öğrenmek için ise hem ÖSYM üzerinden hem de Devlet Personel Başkanlığı resmi intenet sitesi üzerinden bilgi alınabilir.

İlk defa atanacak ön lisans mezunlarına verilecek maaşlar 657 sayılı kanuna göre hesaplanmaktadır. Buna göre 2020’deilk defa kuruma atanan memurların alacakları maaş 3.814 TL olmaktadır. Bu maaş bekar ve çocuk sahibi olmayan memurlar için geçerlidir. Eğer memur evli ve çocuğu varsa alacağı maaş eş ve çocuk yardımları ile birlikte 4.500 TL olmaktadır.

Sosyal Güvenlik Bölüm dersleri nelerdir?

Derslerin isimleri üniversiteden üniversiteye farklılıklar gösterse de ders içerikleri aynıdır. Buna göre, birinci yarıyıl dersleri,

Genel hukuk

Sosyal güvenlik teorisi

Davranış bilimleri

Genel iktisat

Çalışma ilişkileri tarihi

Üniversite kültürü 1

Türk dili 1

İkinci yarıyıl dersleri,

Genel işletme

Genel muhasebe

Sosyal politika 2

Sosyal hizmetlere giriş

Pozitif psikoloji ve iletişim becerisi

İş hukuku ve üniversite kültürü 2

Türk dili 2

Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 2

İngilizce 2 dersleri verilmektedir.

Üçüncü yarıyıl dersleri,

Kamu yönetimi

Sosyal güvenlik hukuku

Meslek etiği

Çalışma ekonomisi

Türkiye’nin toplumsal yapısı dersleri verilir.

Dördüncü yarıyıl dersleri,