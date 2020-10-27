Son dakika! Bakan Selçuk, öğretmenlerin Ağrı'ya ziyaret davetini kırmadı

Ağrı'da çalışan öğretmenler ile video konferans yöntemiyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u meslektaşları Ağrı'ya davet etti. Buluşmadan oldukça mutlu olan öğretmenleri Bakan Selçuk, kırmayarak Ağrı'ya geleceğinin ve öğretmenlerle orada bir araya geleceğinin müjdesini verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzun zamandır Türkiye’nin 4 yanındaki öğretmenler ile sık sık görüşerek, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında video konferans yöntemiyle bir araya geliyor. Bakan Selçuk bu sefer Ağrı’ya konuk olarak buradaki meslektaşlarıyla bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in konuşmasının ardından Ağrı’daki meslektaşlarının karşılaştığı problemler ve çözüm önerilerini dinleyen Bakan Selçuk, pandemi süreci hakkında ilgiler aldı. Meslektaşlarının müzik dinletisi, aileleri ve öğrencilerle birlikte sınıflardaki sürprizlerine teşekkürlerini sundu.

Bakan Selçuk Meslektaşlarının Ağrı'ya daveti üzerine onları kırmayarak Ağrı'ya geleceğinin sözünü verdi. Öğretmen ve öğrencilerin tanıttığı projeleri inceleyen, dinleyen ve yapılan çalışmaları beğenen Bakan Selçuk, öğretmenleri ve öğrencileri makamına davet etti. Öğretmenler bu buluşmadan oldukça mutlu olduklarını ve Bakan Selçuk’a teşekkürlerini sundular. Meslektaşlarına başarılar dileyen Bakan Selçuk bu buluşmaların süreceğini söyledi.

