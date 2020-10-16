İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de seçim ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı seçim tartışmasına tarihi vererek noktayı koydu!
Son Dakika
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de...
İzmir'de korona virüs salgınına karşı yeni kararlar!
Son Dakika
İzmir'de korona virüs salgınına karşı...
16 Ekim tarihli atamalar resmi gazete'de yayımlandı
16 Ekim tarihli atamalar resmi...
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!
Sigara paketleri ve pile depozito...

Sömestr yarıyıl tatili tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? 2019 – 2020 MEB eğitim öğretim dönemi 15 tatil ve ikinci ara tatil çalışma takvimi

Yeni eğitim döneminde tatillerin nasıl uygulanacağı merak ediliyor. Öğrenciler sömestr ve diğer tatillerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Yeni eğitim yılı MEB tarafından çalışma takvimi yayımlandı.

16 Ekim 2020 Cuma 18:10
Sömestr yarıyıl tatili tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? 2019 – 2020 MEB eğitim öğretim dönemi 15 tatil ve ikinci ara tatil çalışma takvimi
Takip Et:

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz takvimini değiştirmişti ve her iki dönemde bir kez uygulanacak olan ara tatili eklemişti. Ara tatillerin uygulanması için yaz tatilinden iki hafta eksiltilmişti. Ancak Koronavirüs salgınının çıkması ile birlikte MEB’e bağlı okullarda uzaktan eğitim sistemine geçildi. Öğrenciler için uzaktan eğitimler devam ederken 15 tatil ve ara tatillerin ne zaman uygulanacağı merak konusu oldu.

15 Tatil Ne Zaman?

MEB tarafından yayımlanan takvime göre sömestr tatili tarihleri belli oldu. Buna göre milyonlarca öğrenci 20 ile 31 Ocak 2021 tarihleri arasında sömestr tatiline girecek. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 16 gün tatil yapmış olacak. Eğitim yılının ikinci dönemi ise 3 Şubat’ta başlayacak.

Ara Tatiller Ne Zaman?

Eğitim yılında sömestrın yanı sıra ara tatiller de yapılacak. İlk ara tatil 18 – 22 Kasım tarihleri arasında yapılacak. İkinci ara tatil ise 6 – 10 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak. Ara tatilin ardından ikinci eğitim dönemi devam edecek.

Yaz tatili Ne Zaman?

Yaz tatili 19 Haziran’da son bulacak. Öğrenciler yaz tatili ile birlikte 11 haftalık bir araya girecek. Yaz tatilinin bitimiyle yeni eğitim dönemi başlayacak.

2020 Resmi Tatil Günleri

- 1 Ocak Çarşamba yılbaşı

- 23 Nisan Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı


- 1 Mayısıs Cuma Emek ve Dayanışma Günü

- 19 Mayısıs Salı Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

- 15 Temmuz Çarşamba Demokrasi ve Milli Birlik Günü

- 30 Ağustos Pazar Zafer Bayramı

- 29 Ekim Perşembe Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim yarım gün)

 

 



Son Güncelleme: 16.10.2020 18:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MebEğitimTatil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı, açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Erdoğan'dan canlı yayın açıklaması
Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı, açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Erdoğan'dan canlı yayın açıklaması
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama yarın başlıyor
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama yarın başlıyor
Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar!
Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar!
ÖSYM DGS ek yerleştirme kılavuzunu ve tarihini açıkladı
ÖSYM DGS ek yerleştirme kılavuzunu ve tarihini açıkladı
MEB'den hazırlık ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim açıklaması
MEB'den hazırlık ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim açıklaması
MEB duyurdu! 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başlıyor!
MEB duyurdu! 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başlıyor!

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Hollanda vize başvuru formuna nereden ulaşılır? Hollanda vize başvuru formu
Maskesiz hayata ne zaman geçilecek? DSÖ tarih verildi
Vakıflar Genel Müdürlüğü geri ödemesiz öğrenci burs başvuruları nasıl yapılır? VGM burs başvuruları başladı!
Fenerbahçe Bayern Münih basketbol maçı saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak? Fb - Bayern şifresiz Bein Haber'de
Konuştukça programına nasıl başvuru yapılır? Özlem Yıldız Konuştukça Programı başvuru formu
Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Çekimleri başlayan Maraşlı dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Üniversite harçları hangi bankalar üzerinden yatırılır? Harç ödeme işlemleri nasıldır?
Sömestr yarıyıl tatili tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? 2019 – 2020 MEB eğitim öğretim dönemi 15 tatil ve ikinci ara tatil çalışma takvimi
En Şık Benim başvuru formuna nasıl ulaşılır? TV8 En Şık Benim başvuru formu
Acil nakit ihtiyacı olanlara günlük 8 TL'ye 10.000 TL kredi kampanyası
Şubeye gitmeden online kredi veren bankalar
Sigorta girişi olmayan esnaflar nasıl emekli olabilir?
EBA.gov.tr neden açılmıyor? EBA'ya neden girilmiyor, nasıl girerim?
Banka hesabı nasıl kapatılır? Kullanılmayan banka hesabı kapatma işlemleri
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde son durum ne? Toki sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?
MEB ücretsiz bilgisayar ve tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB bedava tablet ve bilgisayar başvuru işlemleri
Acun Ilıcalı bedava bilgisayar nasıl alınır, ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Acun uzaktan eğitime destek bedava tablet ve bilgisayar başvurusu
İbo Show seyirci olarak programa katılmak için nasıl başvuru yapılır? Star TV İbo Show seyirci başvuru formu
Bridgerton dizisi ne zaman başlayacak? Netflix Bridgerton dizisi yayın tarihi belli oldu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.