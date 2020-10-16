Sömestr yarıyıl tatili tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? 2019 – 2020 MEB eğitim öğretim dönemi 15 tatil ve ikinci ara tatil çalışma takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz takvimini değiştirmişti ve her iki dönemde bir kez uygulanacak olan ara tatili eklemişti. Ara tatillerin uygulanması için yaz tatilinden iki hafta eksiltilmişti. Ancak Koronavirüs salgınının çıkması ile birlikte MEB’e bağlı okullarda uzaktan eğitim sistemine geçildi. Öğrenciler için uzaktan eğitimler devam ederken 15 tatil ve ara tatillerin ne zaman uygulanacağı merak konusu oldu.

15 Tatil Ne Zaman?

MEB tarafından yayımlanan takvime göre sömestr tatili tarihleri belli oldu. Buna göre milyonlarca öğrenci 20 ile 31 Ocak 2021 tarihleri arasında sömestr tatiline girecek. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 16 gün tatil yapmış olacak. Eğitim yılının ikinci dönemi ise 3 Şubat’ta başlayacak.

Ara Tatiller Ne Zaman?

Eğitim yılında sömestrın yanı sıra ara tatiller de yapılacak. İlk ara tatil 18 – 22 Kasım tarihleri arasında yapılacak. İkinci ara tatil ise 6 – 10 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak. Ara tatilin ardından ikinci eğitim dönemi devam edecek.

Yaz tatili Ne Zaman?

Yaz tatili 19 Haziran’da son bulacak. Öğrenciler yaz tatili ile birlikte 11 haftalık bir araya girecek. Yaz tatilinin bitimiyle yeni eğitim dönemi başlayacak.

2020 Resmi Tatil Günleri

- 1 Ocak Çarşamba yılbaşı

- 23 Nisan Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

- 1 Mayısıs Cuma Emek ve Dayanışma Günü

- 19 Mayısıs Salı Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

- 15 Temmuz Çarşamba Demokrasi ve Milli Birlik Günü

- 30 Ağustos Pazar Zafer Bayramı

- 29 Ekim Perşembe Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim yarım gün)