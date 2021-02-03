Sokağa çıkma izni olan öğrenciler kimler, hangi öğrenciler için sokağa çıkma izni var? ?

15 Şubat’tan itibaren köy okulları ve anaokullarının, 1 Mart’tan itibaren özel eğitim okullarının, özel eğitim sınıflarının, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime geçmesi planlanıyor.

Yaklaşık 270 bin öğrenci 1 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitime geçiyor. Öğrenciler derslerine ve kurslarına rahatlıkla ulaşabilmeleri için eğitim günleri ve saatleri arasında özel izinli olarak görülecekler. Yüz yüze eğitime katılım ise zorunlu değil, bu karar velilere bağlı olacak. Çocuklarının yüz yüze eğitime katılmasını istemeyen veliler okul ile görüşerek çocuklarını yüz yüze eğitime göndermeme hakkına sahip. Böyle bir anlaşma sonucunda öğrenciler devamsız sayılmayacaklar, sadece uzaktan eğitime devam edecekler.