İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

Sokağa çıkma izni olan öğrenciler kimler, hangi öğrenciler için sokağa çıkma izni var? ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a göre 1 Mart itibariyle bazı okullar açılacak. Selçuk aynı zamanda yüz yüze eğitime başlayacak olan bazı öğrencilerin o günler içerisinde sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağını söyledi. Hangi öğrenciler sokağa çıkabilir?

03 Şubat 2021 Çarşamba 20:26
Sokağa çıkma izni olan öğrenciler kimler, hangi öğrenciler için sokağa çıkma izni var? ?
Takip Et:

15 Şubat’tan itibaren köy okulları ve anaokullarının, 1 Mart’tan itibaren özel eğitim okullarının, özel eğitim sınıflarının, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime geçmesi planlanıyor.

 

Yaklaşık 270 bin öğrenci 1 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitime geçiyor. Öğrenciler derslerine ve kurslarına rahatlıkla ulaşabilmeleri için eğitim günleri ve saatleri arasında özel izinli olarak görülecekler. Yüz yüze eğitime katılım ise zorunlu değil, bu karar velilere bağlı olacak. Çocuklarının yüz yüze eğitime katılmasını istemeyen veliler okul ile görüşerek çocuklarını yüz yüze eğitime göndermeme hakkına sahip.  Böyle bir anlaşma sonucunda öğrenciler devamsız sayılmayacaklar, sadece uzaktan eğitime devam edecekler.



Son Güncelleme: 03.02.2021 20:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ziya SelçukSokağa çıkma Yasağı8.sınıflar12.sınıflarAnaokullarıKöy OkullarıYüz Yüze Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anaokulları ve kreşler açılacak mı, ne zaman açılacak?
Anaokulları ve kreşler açılacak mı, ne zaman açılacak?
YKS için HES kodu ne zaman alınmalı?
YKS için HES kodu ne zaman alınmalı?
YÖK harekete geçti! Yüz yüze eğitim için görüş istedi
YÖK harekete geçti! Yüz yüze eğitim için görüş istedi
Öğretmenler seminer çalışmalarını uzaktan yapacak?
Öğretmenler seminer çalışmalarını uzaktan yapacak?
YKS sınavı başvurusu e-devlet üzerinden yapılabilecek
YKS sınavı başvurusu e-devlet üzerinden yapılabilecek
Yüz yüze eğitime geçiş sürecinin detaylarını Bakan Ziya Selçuk paylaştı
Yüz yüze eğitime geçiş sürecinin detaylarını Bakan Ziya Selçuk paylaştı

Popüler Haberler

HGS nereden alınır? HGS müşteri hizmetleri telefon numarası ile bakiye sorgulama
A Haber whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul yaşı ve oynadığı diziler
Üniversitelerde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi nasıl olunur? Öğretim görevlisi olma şartları nelerdir?
EBA uzaktan eğitimde puan nasıl kazanılır? EBA puan kazanma yöntemleri
İŞKUR evden hangi işler yapılabilmektedir? İŞKUR evde paketleme işi ilanları
Gratis 14 Şubat Sevgililer Günü kampanyası indirimli ürünler listesi 2021
Kırmızı Oda Boncuk öldü mü, ölmedi mi? Boncuk diziye devam ediyor mu? Fragmandaki detay hayranlarını sevindirdi!
EYT çıkarsa ne zaman emekli olabilirim? 2021
Star TV haber whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Atanan öğretmenler göreve ne zaman başlayacaklar? Korona virüs öğretmenlerin göreve başlamalarına engel olur mu?
2020 Evde Bakım Parası almak için şartlar neler? 2020 Evde bakım maaşı ödemesi ne kadar oldu?
Devlet destekli evlilik kredisi şartları nelerdir? 2020 Devlet destekli evlilik kredisi başvuru işlemleri
2020 Bedelli askerlik ne kadar oldu? MSB Bedelli askerlik fiyatı ve başvuru şartları
Devletten Dar Gelirli Ailelere 960 lira Kira Yardımı Desteği
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 4 Şubat 2021 Perşembe
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Güncel gümüş fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Star TV canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
POMEM 2021 Polis alım şartları
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.