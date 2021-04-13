Türkiye'de korona virüs korona virüs hastalığı ile mücadelede önemli payı olan aşılama süreci devam ediyor. Bakanlık tarafından açıklanan aşılama takvimine göre süreç devam ediyor.
Sınıf öğretmenleri için aşı randevuları açıldı
Son Sağlık Bakanlığı bugün yapmış olduğu açıklamada İlkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleri içinde aşılama sürecinin başladığını, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilen isim listesinde ismi bulunan tüm ilkokul öğretmenlerinin E-Nabız sistemi üzerinden korona virüs aşı randevusu alabileceklerini duyurdu.
Köy okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin aşılanması ise 15 Şubat tarihinden itibaren başlamış ve köy okulların görev yapan ve tam zamanlı yüz yüze eğitime devam eden öğretmenlerin tamamına yakını aşılanmıştı.