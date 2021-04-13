Türkiye'de korona virüs korona virüs hastalığı ile mücadelede önemli payı olan aşılama süreci devam ediyor. Bakanlık tarafından açıklanan aşılama takvimine göre süreç devam ediyor.

Sınıf öğretmenleri için aşı randevuları açıldı

Son Sağlık Bakanlığı bugün yapmış olduğu açıklamada İlkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleri içinde aşılama sürecinin başladığını, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilen isim listesinde ismi bulunan tüm ilkokul öğretmenlerinin E-Nabız sistemi üzerinden korona virüs aşı randevusu alabileceklerini duyurdu.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün bilim kurulu toplantısı sonrasında Ramazan ayının sonunda tüm ilkokul öğretmenlerinin koronavirüs aşılarını tamamlamak istediklerini duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise Milli Eğitim Bakanlığı şu ana kadar öğretmenlerin yüzde 10'unun aşılandığını açıklamıştı.

Köy okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin aşılanması ise 15 Şubat tarihinden itibaren başlamış ve köy okulların görev yapan ve tam zamanlı yüz yüze eğitime devam eden öğretmenlerin tamamına yakını aşılanmıştı.