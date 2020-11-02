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Sınavlarda görev alacak öğretmenler dikkat! Merkezi sınavlarda yeni uygulama başladı

Milli Eğitim Bakanlığı göndermiş olduğu resmi yazıda koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanması üzerine merkezi yapılacak sınavlar görev alacak öğretmenlerin mebbis sistemine HES kodlarını girmesi gerektiğini vurguladı.

02 Kasım 2020 Pazartesi 20:32
Sınavlarda görev alacak öğretmenler dikkat! Merkezi sınavlarda yeni uygulama başladı
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Koronavirüs vaka sayılarında ki artışın devam etmesi üzerine Milli eğitim bakanlığı merkezi sınavlarda görev alacak öğretmenler için yeni bir yazı yayımladı.

Milli eğitim bakanlığı göndermiş olduğu resmi yazıda koronavirüs vaka sayılarının hızla artması sebebiyle hastalık ile mücadelede ve yayılımın en az indirilmesi sebebiyle merkezi yapılan sınavlar sosyal mesafenin daha fazla önem arz ettiğini , ayrıca sınavlarda görev alacak öğretmenlerin pozitif ve temaslı olmaları riskine karşılık HES kodlarını MEBBİS sistemine girmelerini istedi.


Ayrıca Bakanlık yapmış olduğu açıklamada sınavlarda görev alan personelin sistem tarafından HES kodu sorgulamasının her gece saat: 00.00'da otomatik olarak yapıldığı ve dolayısıyla durumu riskli çıkan öğretmenlerin görevlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili resmi yazı ise şu şekilde ;



Son Güncelleme: 02.11.2020 20:32
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MebMerkezi SınavlarMeb Merkezi Sınavlar
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