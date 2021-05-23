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Sınavlarda başarılı olmak için ipuçları ve öneriler

Öğrencilerin endişe ve koruların arttığı sınavlarda başarılı olmak için yapılması gerekenler belirlendi. Basit ipuçları bulunan başarıların sırrı herkes tarafından merak ediliyor. Eğitim hayatı boyunca sınava girmek zorunda olan öğrencilerin kaygıları belirlenen ipuçları ile bitirilmeye çalışılıyor. İşte başarılı olmak için dikkat edilmesi gerekenler haberimizde

23 Mayıs 2021 Pazar 18:10
Sınavlarda başarılı olmak için ipuçları ve öneriler
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  • Çalışma zamanınızda en iyi şekilde yararlanın

Sınav için çalışmaların başlaması ile kendinizi kitaplara odaklayın. Paniğe kapılmadan sakince süreci değerlendirin. Kendinize program hazırlayın ve kendinizi o düzene sokun.  Her gün planlı çalışma yapın ve beyninizi 45 dakikada bir molaya sokun.

  • Yalnız çalışmayın

Arkadaş grubu ile çalışılan dersin zihinde kalması daha kolay.  Bilgi çoğunluğu olan bu grup çalışmalarında hedefler belirlenir ve motivasyonlar artar.

  • Stresinizle başa çıkın

Sınav sürecinde herkesin strese girmesi çok normal. Ancak bunu sizin başarınızın önüne geçmesini engellemek de bireyin elindedir. Ders çalışmak için yapılan program dışında sıkılma ve bunalma olduğu zaman kendinize ödüller verin. Panik durumuna girmenize gerek yoktur.

  • Yardım isteyin

Unutmayın ki bilmemek değil öğrenmemek ayıptır. Bu yüzden her şeyi bilgi sahibi olan kişilere sorun. Öğretmenlerden çekinmeyin yardıma ihtiyacınızın olduğu vakit çekinmeden yardım isteyin. Destek her konu da iyi gelir.

  • Bol bol uyuyun

Düzenli hayat her zaman en iyisidir. Nasıl dersler düzenli ise kendi yaşamınızı da düzene sokmalısınız. Uyku beynin dinlenmesi için gereklidir.

  • Önceki gece hazırlayın

Sınav gününden önce gerekli olan hazırlıklar yapılır ve çanta ona göre toparlanır. Son dakika işleri telaşa sürükler ve sınav öncesi telaşlı olunur.

  • Sabahınızı en iyi şekilde değerlendirin

Sınav sabahı erken kalkın ve sağlık beslenmeyi unutmayın. Açken bilinen bilgileri kağıda dökmek bile zorlaşır. Açlık her zaman beyni yavaşlatan faktördür.

  • Sınav esnasında acele etmeyin

Sınav esnasında rahat olabilmek için öncelik kıyafetlerdir. Sınav saatini beklerken konular hakkında tartışmalara girmeyin kafa karışıklığına yol açar. Soruların dikkatli okunması ve cevaplandırılması da önemlidir.


Son Güncelleme: 23.05.2021 18:10
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BaşarıSınavPuanIpucuöneri
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