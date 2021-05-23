Sınavlarda başarılı olmak için ipuçları ve öneriler

Çalışma zamanınızda en iyi şekilde yararlanın
Sınav için çalışmaların başlaması ile kendinizi kitaplara odaklayın. Paniğe kapılmadan sakince süreci değerlendirin. Kendinize program hazırlayın ve kendinizi o düzene sokun. Her gün planlı çalışma yapın ve beyninizi 45 dakikada bir molaya sokun.
Yalnız çalışmayın
Arkadaş grubu ile çalışılan dersin zihinde kalması daha kolay. Bilgi çoğunluğu olan bu grup çalışmalarında hedefler belirlenir ve motivasyonlar artar.
Stresinizle başa çıkın
Sınav sürecinde herkesin strese girmesi çok normal. Ancak bunu sizin başarınızın önüne geçmesini engellemek de bireyin elindedir. Ders çalışmak için yapılan program dışında sıkılma ve bunalma olduğu zaman kendinize ödüller verin. Panik durumuna girmenize gerek yoktur.
Yardım isteyin
Bol bol uyuyun
Düzenli hayat her zaman en iyisidir. Nasıl dersler düzenli ise kendi yaşamınızı da düzene sokmalısınız. Uyku beynin dinlenmesi için gereklidir.
Önceki gece hazırlayın
Sınav gününden önce gerekli olan hazırlıklar yapılır ve çanta ona göre toparlanır. Son dakika işleri telaşa sürükler ve sınav öncesi telaşlı olunur.
Sabahınızı en iyi şekilde değerlendirin
Sınav sabahı erken kalkın ve sağlık beslenmeyi unutmayın. Açken bilinen bilgileri kağıda dökmek bile zorlaşır. Açlık her zaman beyni yavaşlatan faktördür.
Sınav esnasında acele etmeyin
Sınav esnasında rahat olabilmek için öncelik kıyafetlerdir. Sınav saatini beklerken konular hakkında tartışmalara girmeyin kafa karışıklığına yol açar. Soruların dikkatli okunması ve cevaplandırılması da önemlidir.