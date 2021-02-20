Sınav refakatçisi sokağa çıkma yasağından muaf sayılacak mı?

ÖSYM’nin yaptığı sınavlar kapsamında sınava girecek adaylar dışında refakatçilerinin sokağa çıkma yasağından muaf olup olmayacakları merak ediliyor.

ÖSYM’nin açıklamalarına göre sınava girecek adayların yanında bir refakatçinin ve sınav görevlilerinin yasaktan muaf olacağı söylendi.

Refakatçiler izin belgesini nasıl alacak?

"

İçişleri Bakanlığı Genelgesinde belirtildiği üzere, ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara katılacağını Sınav Giriş Belgeleri ile belgeleyen adayların ve adayların yanlarında bulunan refakatçi ile Sınav Görevlileri sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

"

ÖSYM’nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Bu paylaşım kapsamında refakatçilerin kimlikleri dışında bir belge bulundurmaları gerekmiyor. Sınav görevlilerinde sınava ilişkin görevli belgelerini bulundurmaları gerekiyor.

Bunların yanı sıra hem sınava gireceklerin hem refakatçilerin sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekmektedir.