Sınav refakatçisi sokağa çıkma yasağından muaf olur mu? ÖSYM sınav refakatçisi izin belgesi alma

Sokağa çıkma yasağından sınav refakatçisi muaf mı?

Ülkemizde korona virüs sebebi ile birçok kararlar alınarak uygulanmaktadır.tarafından yapılacak bütün sınavlar hafta sonuna denk gelmektedir. Sınava girecek adaylar bu süreçte sokağa çıkma yasağından muaf olacaklardır. Sınava girecek adaylarla birlikte yanlarında bir kişi olmak üzere refakatçi ve sınav görevlileri de muaf olacaklardır.

Sınava girecek adaylar yanlarında sınav giriş belgesi olmak zorundadır. Sınavda görevli olanlar ise görevlendirme belgelerinin olması gerekmektedir. Adaylar ve refakatçiler sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takma zorunluluğu olacaktır. Refakatçiler binaların önlerinde beklememeleri gerekiyor.

ÖSYM tarafından sınava girecek adaylar ve refakatçiler toplu taşıma araçları veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVUR ya da ALO 199 üzerinden veya Valilik/Kaymakamlık başvuru yolu ile seyahat izin kurallarına izin almak şartı ile özel araçları ile seyahat edebilirler.

