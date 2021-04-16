İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu
Son Dakika
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü...
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasında ipler koptu: Boşanıyorlar!
Son Dakika
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...

Sınav refakatçisi sokağa çıkma yasağından muaf olur mu? ÖSYM sınav refakatçisi izin belgesi alma

Salgın nedeni ile ülkemizde sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır. ÖSYM tarafından yapılacak sınavlarda sınava girecek olan adaylar sokağa çıkabileceklerdir. Yanlarında refakatçi muaf mı? Detaylı olarak haberimizde yer verdik.

16 Nisan 2021 Cuma 14:51
Sınav refakatçisi sokağa çıkma yasağından muaf olur mu? ÖSYM sınav refakatçisi izin belgesi alma
Takip Et:

Sokağa çıkma yasağından sınav refakatçisi muaf mı?

Ülkemizde korona virüs sebebi ile birçok kararlar alınarak uygulanmaktadır. ÖSYM tarafından yapılacak bütün sınavlar hafta sonuna denk gelmektedir. Sınava girecek adaylar bu süreçte sokağa çıkma yasağından muaf olacaklardır. Sınava girecek adaylarla birlikte yanlarında bir kişi olmak üzere refakatçi ve sınav görevlileri de muaf olacaklardır. 

Sınava girecek adaylar yanlarında sınav giriş belgesi olmak zorundadır. Sınavda görevli olanlar ise görevlendirme belgelerinin olması gerekmektedir. Adaylar ve refakatçiler sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takma zorunluluğu olacaktır. Refakatçiler binaların önlerinde beklememeleri gerekiyor. 

ÖSYM tarafından sınava girecek adaylar ve refakatçiler toplu taşıma araçları veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVUR ya da ALO 199 üzerinden veya Valilik/Kaymakamlık başvuru yolu ile seyahat izin kurallarına izin almak şartı ile özel araçları ile seyahat edebilirler. 



Son Güncelleme: 16.04.2021 14:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MuafSokağa çıkmaYasakRefakatçiSınavÖSYM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Liselerde 2. dönem sınavlar nasıl yapılacak? Öğrenciler hangi konulardan sorumlu olacak?
Liselerde 2. dönem sınavlar nasıl yapılacak? Öğrenciler hangi konulardan sorumlu olacak?
Lise öğrencileri 12. sınıflar okula gidecek mi? Liselerde uzaktan eğitime mi geçildi? Liselerde sınavlar yüz yüze mi olacak, nasıl olacak?
Lise öğrencileri 12. sınıflar okula gidecek mi? Liselerde uzaktan eğitime mi geçildi? Liselerde sınavlar yüz yüze mi olacak, nasıl olacak?
Açık lisesi diploma notu hesaplama nasıl yapılır? Açık lise kredi hesaplama 2021, açık öğretim kredi hesaplama, açık lise dersleri ve kredileri
Açık lisesi diploma notu hesaplama nasıl yapılır? Açık lise kredi hesaplama 2021, açık öğretim kredi hesaplama, açık lise dersleri ve kredileri
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 Aöl kredi sorgulama nasıl yapılır? Açık lise sınavda en fazla kaç kredi alınabilir?
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 Aöl kredi sorgulama nasıl yapılır? Açık lise sınavda en fazla kaç kredi alınabilir?
ÖSYM sınavlarına refakatçi izin belgesi alınır mı? Sınav için izin belgesi nereden, nasıl alınır?
ÖSYM sınavlarına refakatçi izin belgesi alınır mı? Sınav için izin belgesi nereden, nasıl alınır?
MEB DYK kursları kapanacak mı, kapandı mı?
MEB DYK kursları kapanacak mı, kapandı mı?

Popüler Haberler

Sınav refakatçisi sokağa çıkma yasağından muaf olur mu? ÖSYM sınav refakatçisi izin belgesi alma
Çocuktan Al Haberi programı yeni çocuklardan oluşan kadrosu
BluTV ücretsiz nasıl izlenir? BluTV ücretsiz üyelik nasıl açılır? Blu TV neler ücretsiz izlenebiliyor?
Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan kaç yaşında, neden öldü? Ebru Şallı'dan Pars paylaşımları
Ramazan Bayramı tatili bu yıl kaç gün olacak?
Engellilere Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemesi var mı?
Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman? Göztepe - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular
Diyanet TV Ramazan ayı mukabele saatleri; Diyanet TV Mukabele ne zaman, saat kaçta?
TRT 1 Ramazan ayı mukabele saatleri; TRT 1 Mukabele ne zaman, saat kaçta?
Kanal 7 Ramazan ayı mukabele saatleri; Kanal 7 Mukabele ne zaman, saat kaçta?
Dündar Bey nasıl öldü? Tarihte Dündar Bey nasıl öldü? Dündar Bey'i kim öldürdü?
Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavat: Salatu selam okunuşu
Alev Alev dizisi Rüya karakteri kimdir? Dilan Çiçek Deniz'in hayatı ve yer aldığı diziler
Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve maç önü bilgiler
2021 SPK SPL lisansları ne işe yarar? SPK SPL lisans şartları
SGK anlaşmalı özel hastanelerdeki fizik tedavi ücretleri 2021
A101 22 Nisan 2021 Aldın Aldın kampanyası indirimli ürünler broşürü
2021 Nisan ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak?
Hayatın Ritmi sunucusu kimdir? Dr. Halit Yerebakan hakkında bilgiler
Müge Anlı'nın resmi instagram hesabı adresi
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.