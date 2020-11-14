Siber Zeka Bilgi Yarışması kazanan isimler sonuç listesi 2020

Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisince düzenlenen ve 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı Siber Zeka Bilgi Yarışmasının sonuçları açıklandı. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilerin katıldığı yarışmada sorulan 10 soruya en hızlı şekilde yanıt veren ilk ve ortaokul öğrencilerinden ilk 100 içerisine girenler ile lise düzeyi öğrencilerde ise ilk 50 içerisine giren öğrenciler belli oldu.

2020 siber zeka bilgi yarışması kazananları açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin resmi intenet sitesi üzerinden sonuçlar açıklandı. Resmi site üzerinden yapılana açıklamada ilk ve ortaokul düzeyinde ilk 100 içerisine, lise düzeyinde ilk 50 içerisine giren adayların belirlendiği ifade edilirken, yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür edildi.

Siber zeka bilgi yarışması kazananları 2020

İlkokul grubunda yarışmanın kazananlarını aşağıdaki linke tıklayarak görebilirsiniz.

https://cbddo.gov.tr/SharedFolderServer/Genel/File/ilkokulgrubu.pdf

Ortaokul grubunda yarışmanın kazananlarını aşağıdaki linke tıklayarak görebilirsiniz.

https://cbddo.gov.tr/SharedFolderServer/Genel/File/ortaokulgrubu.pdf

Lise grubunda yarışmanın kazananlarını aşağıdaki linke tıklayarak görebilirsiniz.

https://cbddo.gov.tr/SharedFolderServer/Genel/File/lisegrubu.pdf