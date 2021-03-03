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ŞEY nedir? Şartlı Eğitim Yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Şartlı eğitim yardımı' ndan ihtiyaç sahipleri yararlanabiliyor. Şartlardan biri de çocuğun okula gidip gidilmediği kontrol ediliyor.

03 Mart 2021 Çarşamba 11:14
ŞEY nedir? Şartlı Eğitim Yardımı başvurusu nasıl yapılır?
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Şartlı eğitim yardımına başvurmanın koşulları nedir, nelerdir?

Ekonomik yetersizliğin sebeplerinden ötürü evlatlarını okutmakta zorlanan aileler için bakanlık tarafından şartlı eğitim yardımı sağlanıyor.İçeriğimizde olan; Şartlı eğitim yardımının başvuru şartları nelerdir? 2020-2021 şartlı eğitim yardımlarından kimler fayda görebilir?

Başvuruları nasıl olur? Başvurularda için gerekli olan evraklar, belgeler vs. nelerdir? Şartlı eğitim yardımı başvurusu sorgulama, SYDV şartlı eğitim yardımı nerden, hangi şekilde yatırılır? Şartlı eğitim yardımı hangi miktarda yapılır? Şartlı eğitim yardımı başvurusu herkeste bulunması gereken, intenet sitesi olan e-devlet üzerinden nasıl yapılır? Ptt şartlı eğitim yardımı soruglama işlemi için ne gereklidir?

Şartlı-sağlık yardımı parası sorgulama nerden yapılır? Maddi yardım başvurusu ve SGK eğitim yardımı başvuru linki, şartlı eğitim lise yardımı nedir? Eğitim yardımı başvurusu tüm merak edilenleri, içeriğimizde aradığınız tüm soruların yanıtlarını buradan kolayca bulabileceksiniz.

AİLE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ŞARTLI EĞİTİM 2021 YILI

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın maddi yardım ve desteği, ülkemizde yaşayan her muhtaç kişiye ulaşmaya devam ediyor.Mali yardım ve destek arayışı da özellikle salgın sırasında hızlandı. İhtiyaç sahiplerine sosyal destek birçok kamu kurum ve kuruluşu tarafından sağlanmıştır. Normalleşme sürecinden önce maddi sıkıntı yaşayan insan sayısı artarken, birçok aile çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için maddi yardım alabilecekleri kurumlar arıyor.

 

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI NEDİR?

Çocuklarını eğitmek için Bakanlığın eğitim yardımından yararlanmak isteyen aileler de şartlı eğitimle ilgili araştırmanın ayrıntılarıyla ilgileniyorlar. Öyleyse şartlı eğitim yardımı nedir ve nelerdir?

Şartlı Eğitim Yardımı, 3294 Sayılı Kanun kapsamında Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan hanelere yönelik şartlı bir destek programıdır.

Nüfusun en yoksul kesimine mensup, çocuklarını okula gönderemeyen veya çocuklarını okula göndermekte güçlük çeken muhtaç ailelere, çocuklarının okula gitmesi şartıyla koşullu Eğitim Yardımı verilmektedir. Ödemeler ağırlıklı olarak PTT aracılığıyla annelere yapılmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın eğitim yardımlarından ve şartlı eğitim yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar, şartlı eğitim yardımından nasıl yararlanılacağını araştırmaya başladı.

Buna göre 2021 şartlı eğitim başvuru koşulları da araştırılan konular arasında bulunuyor.

2020-2021 ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI 

Koşullu eğitim bursları, ekonomik nedenlerle çocukları eğitmek için Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sağlanan bir destek fonudur. Bu, çocuklarını okula göndermek için maddi desteğe ihtiyaç duyan ailelere verilen para desteğidir. Koşullu eğitim alanında destek, SYDV, yani kaymakamlıklara ve yerel yönetimlere bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından sağlanmaktadır.

Ekonomik anlamda güçlük çeken ihtiyaç sahibi aileler Şartlı eğitim yardımlarından yararlanabilir. Ekonomik zorluklar dolayısıyla çocuklarını okula göndermekte zorlanan ailelerin faydalanabildiği maddi bir destek olan Şartlı Eğitim Yardımları aile büyüklerinden anne yaşamaktaysa anneye, eğer anne hayatta değilse eğitim gören çocuğun bakıcısı kimse ona verilir.

Şartlı Eğitim Yardımı eğitim gören çocuk liseyi bitirene dek devam etmektedir.

Şartlı Eğitim Yardımı'ndan yararlanabilmenin koşulları aşağıda bulunmaktadır;

T.C vatandaşı olan, Yardımı almak için anne veya yasal vasisinin yaşı 18 yaşından büyük olan, yardım için başvuran ailelere verilir.Ancak bu yardımdan yararlanabilmek için mutlaka ailenin ihtiyaç sahibi olduklarını kanıtlaması gerekmektedir.Ailenin bu yardımda yararlanabilmesi için mutlaka bir gelir testi yaptırması lazımdır.Evde yaşayan hiçkimsenin adına sağlık sigortasına sahip olmaması gereklidir.Çocuk eğitim hayatına tam anlamıyla devam etmelidir.Yardım aldıktan sonra çocuğun okula gitmediği tespit edilirse yardım kesilir.

 

ŞARTLI EĞİTİM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Koşullu eğitim yardımı için başvuran kişiler, valiliklerle bağlantılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yönlendirilmelidir.Başvurmak için SYDV'ye şahsen başvurmanız kesinlikle zorunludur.Başvurmak için SYDV'ye gittikten sonra gerekli belgeler sunulmalıdır. Yardım edilecek çocuğa bakmakla yükümlü kişinin annesi veya vasisi, gerekli belgeleri görevli bulunduğu ilçenin SYDV'sine teslim edebilir.

SYDV, sunulan tüm belgeleri değerlendirdikten sonra başvurunun sonucunu aileye bildirir.

 

 



Son Güncelleme: 03.03.2021 11:14
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