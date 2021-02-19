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Sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavı görevi öğretmenlerin tercihine açıldı

Sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavını büyük bir merakla bekleyen öğretmenlere müjdeli haber geldi. Sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavı için öğretmen tercihleri açıldı.

19 Şubat 2021 Cuma 11:21
Sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavı görevi öğretmenlerin tercihine açıldı
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Sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavının öğretmenler için tercihleri açıldı. 2. Dönem sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavını kapsayan bu tercihler, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan bir sınavdır.

Sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavını büyük bir merakla bekleyen öğretmenlere müjdeli haber geldi. Sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavı için öğretmen tercihleri açıldı. Bu sınav 6 Mart-7 Mart tarihleri arasında yapılacak. Sınavlar Samsun, Konya, Kayseri, İzmir, İstanbul, Gaziantep, Erzurum, Diyarbakır, Bursa, Ankara, Adana ve Antalya’da yapılacak. Bu sınavda görev yapmak isteyen öğretmenler 22 Şubat 2021 tarihine kadar saat 16:00’a kadar AUGİS sisteminden kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kayıt süreci öncesinde tercihlerini yapmaları gerekiyor. Görev talebinin kabul edilmesi sonrası bu sınavda görev yapabilecekler.



Son Güncelleme: 19.02.2021 11:21
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Anahtar Kelimeler:
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavıöğretmenler
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