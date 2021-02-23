Şehit ve gazi çocukları için 2021 yılında eğitim ödeneği ne kadar olacak?

Şehit ve gazi çocukları için verilen eğitim yardımları 2021’de ne kadar olacak belli oldu. İlköğretim, ortaöğretim, üniversite öğrencileri için farklı miktarlarda ödeme yapılacak. Yardımdan faydalanmak isteyenler gereken şartları karşılamalıdır.
3719, 2330, 5434, 5510 sayılı kanunlar gereğince verilen yardımdan yararlanılmaktadır. 5510 sayılı kanunda bulunan 47. madde kapsamında, harp ve vazife malullüğü gerektiren sebeplerden ötürü ve hayatını kaybedenlerin çocukları için eğitim ve öğretim yardımı yapılmaktadır.
Kimler bu yardımı alabilir?
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yapacağı bu yardımdan yararlanabilecekler;
- Şehit çocuklarından eğitim ve öğretime devam edenler,
- Harp malulü olanların eğitime devam eden çocukları,
- 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu kapsamında 2/h bendine göre faaliyette olan eğitim kurumlarında eğitim gören öğrenciler,
- 2230 sayılı kanun hükümlerine bağlı olarak Bağ-kur’dan ya da SSK’dan emekli olan kişilerin çocukları,
- Harp ya da vazife malulü sayıldıktan sonra kurum değiştiren ve aylık bağlanan kişilerin çalışmaya başlamaları kapsamında emekli maaşları kesilse dahil çocukları için eğitim öğretim yardımı yapılmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarına göre SGK, şehit ve gazi çocuklarını belirlemektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerin eğitim durumlarının aktifliği de otomatik olarak sistemde görülmektedir. Bu nedenden ötürü herhangi bir belge ile durum bildirilmesine gerek yoktur. Yalnızca öğrenim seviyesi tespit edilemeyen öğrenciler, eğitim öğretim yılı içinde yardım için ilgili kuruma başvurmalıdır. Başvuruları Sosyal Güvenlik Kurumuna yapmalıdırlar. Ödemeler de SGK tarafından yapılır.
Başvuru yapma yolları
SGK’ya başvuruda bulunmak isteyen kişiler posta aracılığı ile başvuru yapabilirler. Gereken evraklar şu açık adrese gönderilmelidir: SGK-Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü-Kamu Görevlileri Emeklilik Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/ANKARA
Başvuru yapmanın bir diğer yolu ise e-devlet üzerinden yapmaktır. Öncelikle talep türü seçilmelidir. “Kendim için” ya da “Çocuklarım için” seçeneklerinden biri seçilmelidir. Bu işlem sonrasında “Başvur” seçeneği ile işlem tamamlanır. Aşağıdaki adres ile başvuru kısmına ulaşabilirsiniz.
https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-egitim-ogretim-yardimi-talebi
Yardım ödenekleri hangi bankalardan alınır?
Öğrenciler eğitim öğretim yardımlarını çekebilmek için T.C kimlik numaralıyla birlikte banka şubesine gitmelidir. Normalde ödenekler Ziraat Bankası’na yatmaktadır. Bunun yanı sıra anlaşmalı bankalardan da çekilebilir. Bankalar şunlardır:
- Halk Bankası
- PTT
- Vakıflar Bankası
- Yapı Kredi Bankası
- Ziraat Bankası
- Türkiye Ekonomi Bankası
- Akbank
- Garanti BBVA
- Şekerbank
- Burgan Bank
- İş Bankası
- Denizbank
- ING Bank
- Fibabanka
Yardım ödenekleri ne kadar?
2020-2021 yılı için ödenecek miktar:
- İlköğretim öğrencilerine 2 bin 317 TL
- Ortaöğretim öğrencilerine 3 bin 475 TL
- Üniversite öğrencilerine 4 bin 634 TL
Bu kapsamda eğitim öğretim yardımı alan öğrencilere yaklaşık %10 zam yapılmıştır.
Bu ödemeler her sene eğitim öğretim döneminin başında yapılır. Ödemeler yılda bir defa yapılır. Ücretler Eylül ayında yapılır.
Eğitim öğretim yardımı sorgulama
https://uyg.sgk.gov.tr/EgitimOgretimYardimi/ Bu sayfa aracılığı ile sorgulama yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra T.C kimlik numarası ile giriş yapılır.
Şehitlerin kız çocuklarına bekar oldukları takdirde maaş bağlanmaktadır. Evlenecek olanlar ise talepleri doğrultusunda yetim aylıkları kesilmeden önce 2 senelik tutar evlenmeden önce peşin alınabilir. Ödenek yalnızca bir defa verilir. Şehitlerin anne ve babalarına aylık bağlamada koşul yoktur.
Bu yardımın yanı sıra yapılan diğer yardımlar ise:
- Nakdi yardımlar yapılmaktadır. Aylık bağlanabilmesi mümkündür.
- Kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları hizmetleri indirimli olarak almaktadırlar.
Şehit ve gazi çocuklarının eğitim öğretim yardımıödenmektedir.
- Özel eğitim burslarında öncelikli olmaktadırlar. Senelik burs kontenjanlarında şehit ve gazi çocukları için kontenjan açılmaktadır. Yurt, burs ve öğrenim kredisi için şehit ve gazi çocuklarına öncelik verilmektedir. 5510 sayılı kanun kapsamında harp malullüğü hükümleri ile görev yaparken vefat edenlerin çocuklarından yüksek öğrenim öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti de talep edilmemektedir.
- Sağlık yardımları yapılmaktadır.
- İş ve istihdam hususunda yardım yapılmaktadır.