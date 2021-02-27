SED yardımı nedir? SED yardımı başvuru şartları nelerdir? SED yardımı detayları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardıma muhtaç çocuklara verilen SED yardımı, çocukların daha rahat bir yaşam ve daha rahat bir eğitim hayatı geçirmesini sağlıyor. Ailenin durumuna göre yapılan SED yardımı, hem uzun süreli hem de kısa süreli olabiliyor. Biz de bu haberimizde, SED yardımının ne olduğunu, SED yardımı için gereken şartları, başvuru için detayları derledik. İşte SED ile ilgili bilgiler...

SED yardımı nedir?

SED yardımı, sigortalı bir işte çalışmayan ailelerin çocuklarına yapılan yardımdır. Çocukların daha iyi bir yaşam sürmesi için yapılan yardım, aynı zaman da çocukların eğitim hayatını da kapsıyor. Çocukların temel ihtiyaçları için yapılan bu yardım, nakit olarak yapılıyor. Ailenin durumuna göre süreli veya geçici olarak yapılan yardım, yardıma ihtiyacı olan aileleri ve çocukları rahatlatıyor. Eğer bu yardımı geçici bir şekilde alıyorsanız, senede en fazla iki kere alabilirsiniz. Kalıcı alıyorsanız her ay düzenli bir şekilde bu yardımı alırsınız.

SED yardımına başvuru

SED yardımına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, hem e-Devlet üzerinden hem de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerine giderek, başvurularını yapabilirler. Başvuru yapmak için gereken evraklar vardır. İşte bu evraklar...

Yardımı almak için dilekçe,

T.C. kimlik kartı,

Hastalığı olduğunu belirten kişiler için sağlık raporu,

Öğrenci olan çocukların için öğrenci belgesi,

Başvuru yapan bireyin İşkur’a veya meslek edindirme kurslarına katıldığına dair belge,

Muhtaçlık (fakirlik) belgesi.

SED yardımı almak isteyen vatandaşlar, en fazla 2 çocuğu için bu yardımı alıyor. 3 veya daha fazla çocuk için bu yardım yapılmıyor.

SED yardımı kimlere verilir?

Sosyal hizmet kurumlarında bulunan ancak verilecek bu destekle aileleri yanında yaşayabilecek çocuklar,

Bu destek sayesinde aileleri veya akrabaları ile yaşayabilecek çocuklar,

İşi olmayan ve düzenli bir gelire sahip olmayan gençler,

E-Devlet üzerinden başvuru

Olağanüstü yaşanan bir felakette ailesini kaybeden veya ailesinin hayati teklikesi bulunan çocuklar SED yardımına başvurabilir ve bu yardımdan faydalanabilir.

SED yardımına e-Devlet üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra aşağıda bulunan intenet adresinden ön başvuru yapabilirler. Ön başvurusunu tamamlayan vatandaşlar, randevu zamanında randevu yerine giderek, başvurularını tamamlarlar.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru

Kişinin yardıma muhtaç halinin kalması, iş bulması, evlenmesi ve buna benzer durumları yaşaması halinde SED yardımında kesinti meydana gelir.

SED yardımı sadece çocuklara yapılan nakit yardımla sınırlı kalmıyor. Yardıma muhtaç olan aileler SED yardımı sayesinde meslek edindirme kurslarına gidebilir ve bu sayede iş bulabilirler.

SED yardımı sonuç sorgulama

SED yardımı için yapmış olduğunuz başvurunun sonucunu iki şekilde öğrenebilirsiniz. Birincisi e-Devlet’e girerek, başvurunuzun sonucunu araştırabilirsiniz. İkinci yol ise Alo 144 hattını arayarak, başvurunuz ile ilgili detayları elde edebilirsiniz.

SED yardımı yaptıktan sonra ortalama 2 hafta içerisinde yardım ile ilgili sonucunuza ulaşabilirsiniz.

2021 senesinde SED yardımı fiyatı

SED yardımı memurlara yapılan zam ile orantılıdır. Bu da her yıl değişmektedir. 2021 senesinde SED yardımı fiyatları ise şu şekildedir:

Okul öncesi çocuklara 657 TL civarı,

İlköğretim eğitimi alan çocuklara 986 TL civarı,

Ortaokulda okuyan çocuklara 1052 TL civarı,

Eğitimi yarıda kalan çocuklara 657 civarı,

Üniversite öğrencilerine ise 1183 TL civarı SED yardımı yapılır.

SED yardımı ne zaman, hangi bankaya yatar?

SED yardımı alan vatandaşlar, her ayın 1 ile 10’u arası bu yardımı bankadan çekebilirler. Çekecekleri banka ise devlet bankalarından herhangi bir tanesi olur. Bu bankayı e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz ancak genellikle Ziraat Bankası aracılığıyla SED yardımı yapılır. Yani SED yardımı alacak olan vatandaşlar, her ayın başında e-Devlet’te yazan banka aracılığıyla yardımlarını alabilirler.