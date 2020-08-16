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Sayıştay Denetçi Yardımcısı eleme sınavı konuları ve baraj puanı

Sayıştay Denetçi Yardımcısı eleme sınavı konuları ve baraj puanı haberi, basına aktarıldığı ilk günden beri dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Habere dair merak uyandıran güncel gelişmeler ise 16.08.2020’li haberimizde yer alıyor. Haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

16 Ağustos 2020 Pazar 19:03
Sayıştay Denetçi Yardımcısı eleme sınavı konuları ve baraj puanı
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Sayıştay Başkanlığı TBMM adına kamu kurum ve kuruluşlarının maliyetlerini denetlemektedir. Sayıştay, bu görevi üstlenmek üzere Sayıştay Denetçi Yardımcıları ve Sayıştay Denetçileri atamaktadır. Bu nedenle istihdam edilen Sayıştay Denetçi Yardımcıları, bu görevi üstlenebilmek için sınav sürecini başarıyla geçmek zorundadır.

Sayıştay Denetçi Yardımcısı olmanın şartları nelerdir?

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı yapabilmek için adayların öncelikle devlet memuru olmaları gerekmektedir. Adaylar, üniversitelerin Hukuk fakülteleri ile İktisadi İdadi Bilimler Fakültelerinin birinden mezun olmaları sonrasında Sayıştay Denetçi Yardımcılığı için başvuruda bulunabilmektelerdir.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığına başvuru yapabilmek için adayların KPSS A Grubu puan türüne sahip olmaları gerekmemektedir. Sayıştay Başkanlığı yayınladığı alım ilanları ile bu şartı uygulamamış ve sınavlara doğrudan başvurulara imkan sağlamıştır.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı alımı üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada adaylar ÖSYM tarafından hazırlanan test ve klasik sınavlara katılmakta; son aşamada ise sözlü mülakatlara katılmaktadırlar.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme sınav konuları nelerdir?

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme sınavında adaylara ÖSYM tarafından hazırlanan 90 soruluk test yöneltilmektedir. Testi konu dağılımı ise şu şekildedir:

Genel Yetenek - Genel Kültür

Genel Yetenek Bölümü

Türkçe Dersi

Matematik Dersi

Genel Kültür Bölümü

Atatürk İlke ve İnkılapları Dersi

Türkiye Coğrafyası Dersi

Sanat Tarihi Dersi

Dünya Tarihi Dersi

Temel Yurttaşlık Bilgisi Dersi

Güncel Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler

Alan Bilgisi

Hukuk Alanı

Anayasa Hukuku Dersi

İdare Hukuku Dersi (İdari Yargılama dahil değil)


Medeni Hukuk Dersi (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku)

Borçlar Hukuku Dersi

Ticaret Hukuku Dersi (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku)

İktisat Alanı

İktisat Teorisi Dersi

Mikro İktisat Dersi

Makro İktisat Dersi

İktisat Politikası Dersi

Para - Banka - Kredi Dersi

Maliye Alanı

Maliye Teorisi Dersi

Maliye Politikası Dersi

Kamu Bütçesi Dersi

Vergi Hukuku Dersi

Türk Vergi Sistemi Dersi

Muhasebe Alanı

Genel Muhasebe Dersi

Mali Tablolar Analizi Ders

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı yazılı sınavı

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı elemek sınavında başarılı olmak isteyen adayların, sınavdan en az 70 puan almaları gerekmektedir. Eleme sınavında başarılı olan adayların beş katı kadar olanları, alımın ikinci aşaması olan yazılı sınava katılma hakkı elde etmektedir.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı klasik yazılı sınavında adayları şu konulardan sorular sorulmaktadır:



Son Güncelleme: 16.08.2020 19:03
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