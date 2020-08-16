Sayıştay Denetçi Yardımcısı eleme sınavı konuları ve baraj puanı

Sayıştay Başkanlığı TBMM adına kamu kurum ve kuruluşlarının maliyetlerini denetlemektedir. Sayıştay, bu görevi üstlenmek üzere Sayıştay Denetçi Yardımcıları ve Sayıştay Denetçileri atamaktadır. Bu nedenle istihdam edilen Sayıştay Denetçi Yardımcıları, bu görevi üstlenebilmek için sınav sürecini başarıyla geçmek zorundadır.
Sayıştay Denetçi Yardımcısı olmanın şartları nelerdir?
Sayıştay Denetçi Yardımcılığı yapabilmek için adayların öncelikle devlet memuru olmaları gerekmektedir. Adaylar, üniversitelerin Hukuk fakülteleri ile İktisadi İdadi Bilimler Fakültelerinin birinden mezun olmaları sonrasında Sayıştay Denetçi Yardımcılığı için başvuruda bulunabilmektelerdir.
Sayıştay Denetçi Yardımcılığına başvuru yapabilmek için adayların KPSS A Grubu puan türüne sahip olmaları gerekmemektedir. Sayıştay Başkanlığı yayınladığı alım ilanları ile bu şartı uygulamamış ve sınavlara doğrudan başvurulara imkan sağlamıştır.
Sayıştay Denetçi Yardımcılığı alımı üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada adaylar ÖSYM tarafından hazırlanan test ve klasik sınavlara katılmakta; son aşamada ise sözlü mülakatlara katılmaktadırlar.
Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme sınav konuları nelerdir?
Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme sınavında adaylara ÖSYM tarafından hazırlanan 90 soruluk test yöneltilmektedir. Testi konu dağılımı ise şu şekildedir:
Genel Yetenek - Genel Kültür
Genel Yetenek Bölümü
Türkçe Dersi
Matematik Dersi
Genel Kültür Bölümü
Atatürk İlke ve İnkılapları Dersi
Türkiye Coğrafyası Dersi
Sanat Tarihi Dersi
Dünya Tarihi Dersi
Temel Yurttaşlık Bilgisi Dersi
Güncel Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
Alan Bilgisi
Hukuk Alanı
Anayasa Hukuku Dersi
İdare Hukuku Dersi (İdari Yargılama dahil değil)
Borçlar Hukuku Dersi
Ticaret Hukuku Dersi (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku)
İktisat Alanı
İktisat Teorisi Dersi
Mikro İktisat Dersi
Makro İktisat Dersi
İktisat Politikası Dersi
Para - Banka - Kredi Dersi
Maliye Alanı
Maliye Teorisi Dersi
Maliye Politikası Dersi
Kamu Bütçesi Dersi
Vergi Hukuku Dersi
Türk Vergi Sistemi Dersi
Muhasebe Alanı
Genel Muhasebe Dersi
Mali Tablolar Analizi Ders
Sayıştay Denetçi Yardımcılığı yazılı sınavı
Sayıştay Denetçi Yardımcılığı elemek sınavında başarılı olmak isteyen adayların, sınavdan en az 70 puan almaları gerekmektedir. Eleme sınavında başarılı olan adayların beş katı kadar olanları, alımın ikinci aşaması olan yazılı sınava katılma hakkı elde etmektedir.
Sayıştay Denetçi Yardımcılığı klasik yazılı sınavında adayları şu konulardan sorular sorulmaktadır: