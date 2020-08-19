İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Küre Dağları Milli Parkında küpeli su yılanı
Son Dakika
Küre Dağları Milli Parkında küpeli...
Trafik magandası soruşturmasında uzlaşma gelişmesi
Son Dakika
Trafik magandası soruşturmasında uzlaşma gelişmesi
Tuba Büyüküstün isyan etti! 'Delirdiniz herhalde'
Son Dakika
Tuba Büyüküstün isyan etti! 'Delirdiniz...
Beşiktaş'tan Papiss Demba Cisse'ye yeni teklif!
Beşiktaş'tan Papiss Demba Cisse'ye yeni...

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme yazılı sınav konuları nelerdir?

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme yazılı sınav konuları nelerdir? haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme yazılı sınav konuları nelerdir? ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 19 Ağustos 2020 Çarşamba günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

19 Ağustos 2020 Çarşamba 20:23
Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme yazılı sınav konuları nelerdir?
Takip Et:

Sayıştay Başkanlığı TBMM adına kamu kurum ve kuruluşlarının maliyetlerini denetlemektedir. Sayıştay, bu görevi üstlenmek üzere Sayıştay Denetçi Yardımcıları ve Sayıştay Denetçileri atamaktadır. Bu nedenle istihdam edilen Sayıştay Denetçi Yardımcıları, bu görevi üstlenebilmek için sınav sürecini başarıyla geçmek zorundadır.

Sayıştay Denetçi Yardımcısı olmanın şartları nelerdir?

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı yapabilmek için adayların öncelikle devlet memuru olmaları gerekmektedir. Adaylar, üniversitelerin Hukuk fakülteleri ile İktisadi İdadi Bilimler Fakültelerinin birinden mezun olmaları sonrasında Sayıştay Denetçi Yardımcılığı için başvuruda bulunabilmektelerdir.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığına başvuru yapabilmek için adayların KPSS A Grubu puan türüne sahip olmaları gerekmemektedir. Sayıştay Başkanlığı yayınladığı alım ilanları ile bu şartı uygulamamış ve sınavlara doğrudan başvurulara imkan sağlamıştır.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı alımı üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada adaylar ÖSYM tarafından hazırlanan test ve klasik sınavlara katılmakta; son aşamada ise sözlü mülakatlara katılmaktadırlar.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme sınav konuları nelerdir?

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme sınavında adaylara ÖSYM tarafından hazırlanan 90 soruluk test yöneltilmektedir. Testi konu dağılımı ise şu şekildedir:

Genel Yetenek - Genel Kültür

Genel Yetenek Bölümü

Türkçe Dersi

Matematik Dersi

Genel Kültür Bölümü

Atatürk İlke ve İnkılapları Dersi

Türkiye Coğrafyası Dersi

Sanat Tarihi Dersi

Dünya Tarihi Dersi

Temel Yurttaşlık Bilgisi Dersi

Güncel Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler

Alan Bilgisi

Hukuk Alanı

Anayasa Hukuku Dersi

İdare Hukuku Dersi (İdari Yargılama dahil değil)


Medeni Hukuk Dersi (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku)

Borçlar Hukuku Dersi

Ticaret Hukuku Dersi (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku)

İktisat Alanı

İktisat Teorisi Dersi

Mikro İktisat Dersi

Makro İktisat Dersi

İktisat Politikası Dersi

Para - Banka - Kredi Dersi

Maliye Alanı

Maliye Teorisi Dersi

Maliye Politikası Dersi

Kamu Bütçesi Dersi

Vergi Hukuku Dersi

Türk Vergi Sistemi Dersi

Muhasebe Alanı

Genel Muhasebe Dersi

Mali Tablolar Analizi Ders

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı yazılı sınavı

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı elemek sınavında başarılı olmak isteyen adayların, sınavdan en az 70 puan almaları gerekmektedir. Eleme sınavında başarılı olan adayların beş katı kadar olanları, alımın ikinci aşaması olan yazılı sınava katılma hakkı elde etmektedir.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı klasik yazılı sınavında adayları şu konulardan sorular sorulmaktadır:



Son Güncelleme: 19.08.2020 20:23
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması
Ziya Selçuk okulların 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle açılacağını açıkladı! Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de başlayacak
Ziya Selçuk okulların 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle açılacağını açıkladı! Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de başlayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flash yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flash yüz yüze eğitim açıklaması
MEB destekleme kursları verilebilecek dersleri ve alınacak önlemleri resmi yazı ile duyurdu
MEB destekleme kursları verilebilecek dersleri ve alınacak önlemleri resmi yazı ile duyurdu
MEB korona gölgesinde başlayacak olan eğitimin çalışma takvimini duyurdu! İşte detaylar
MEB korona gölgesinde başlayacak olan eğitimin çalışma takvimini duyurdu! İşte detaylar
ÖZDER başkanı Nurullah Dal'dan servis ve yemek ücretleri açıklaması
ÖZDER başkanı Nurullah Dal'dan servis ve yemek ücretleri açıklaması

Popüler Haberler

Noter Güvenli ödeme sistemi nedir? Güvenli ödeme sistemi ile noter araç satışı nasıl yapılır?
Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor? 2020 Facebook’ta nasıl işe girilir?
Koronavirüs ile ilgili korkutan detay! Koronavirüs cinsel yolla bulaşır mı? Kovid-19 hastalarının spermlerinde tespit edildi!
Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme yazılı sınav konuları nelerdir?
Asgari ücretli çalışanın net maaşı ne kadar oldu? 2020 yılı Sendikaların asgari ücret talepleri
3003 nitelik kodu nedir, ne anlama gelmektedir?
Savaşçı ne zaman final yapacak?Savaşçı için final kararı alındı!
Serkan Bolat 19 Ağustos neden yok? Sen Çal Kapımı Serkan Bolat neden kimse ile iletişim kurmuyor, yok günü ne anlama geliyor?
Beni Bırakma Sıla yeni sezonda dizide olmayacak mı? Sude Doğar diziden ayrıldı mı?
1999 yılından önce sigortalı olanlar ne zaman emekli olur? 2020 EYT emeklilik
Kurban Bayramı’nda tatil kaç gün olacak? 9 gün tatil olacak mı, resmi açıklama yapıldı mı?
Pasaport çıkarmak için gerekli evraklar nelerdir? Pasaport harç ve cüzdan ücreti bilgileri
Carrefour kadınlar günü indirimleri 8 Mart 2020
Vuslat dizisi yeni sezon oyuncuları kimler? Vuslat dizisine katılan oyuncular
TFF 2. Lig'de play-off maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak? TFF 2. Lig play-off maç programı
E devlet trafik cezası ödeme nasıl yapılır? e devlet trafik cezası borç sorgulama ve ödeme
Vakıfbank’tan 60 ay taksitli uygun faizli ihtiyaç kredisi Ağustos 2020
Show TV Asumanla Sevgili Dünürüm yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları
Acil nakit ihtiyacı olan çalışmayan vatandaşa gelir belgesiz 10 000 TL hızlı kredi
BMW X1 teknik özellikleri nelerdir? BMW X1 fiyat listesi ortaya çıktı
Emekliye 2020'de aile yardımı var mı? Emekli 2020 aile yardımı ne kadar ödenecek?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.