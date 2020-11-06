Şartlı eğitim yardımı nedir? Şartlı eğitim yardımı alma şartları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yardıma muhtaç aileler için şartlı eğitim yardımları yapmaktadır. İlkokul veya ortaöğretim çağında çocukları olan ebeveynlere düzenli yardımlar ulaştırılıyor. Okul çağındaki çocukların maddi olanaksızlıklar nedeniyle eğitim hayatlarına ara vermesini veya okulda başarısız olmasının engellenebilmesi için destek ödemeleri yapılmaktadır.

Kimler şartlı eğitim yardımına başvurabilir?

Ekonomik güçlükler nedeniyle çocuğun eğitim ve okul masraflarının karşılanabilmesi için ailelere yardımla çocukların kalem, kitap ve defter gibi temel ihtiyaçların kolaylıkla amaç ediniyor. SGK güvencesi olmayan, GSS’ye tabii olmayan ve sigortalı çalışmayan anne ve babaların çocukların çocuklarına yapılan yardımlar ‘’muhtaçlık’’ şartına uygun kişilere yapılmaktadır.

Şartlı eğitim yardımları nasıl alınır?

Yardım başvurularında başvuru sahibinden talep edilen belgeler;

Başvuru kayıt formu,

Başvuru dilekçesi,

Şartlı eğitim hak sahibi sözleşmesi,

Sorgu dilekçesi,

T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanıdır.

2020 şartlı eğitim yardımı ne kadar?

Yapılan eğitim yardımlarında miktar üzerine cinsiyet ve eğitim durumu belirleyicidir. İlk defa başlatılan yardımlarla çocukların eğitim hayatını sürdürmesi hedefleniyor.

İlköğretim eğitimlerinde erkek öğrencilere 35, kız öğrencilere 40,

Ortaöğretim eğitimi devam eden erkek öğrencilere 50, kız öğrencilere 60 TL aylık yardımlar yapılmaktadır.

Şartlı eğitim yardımı hangi hallerde kesilir?

Öğrencinin eğitim hayatının sona ermesi gibi durumlarda öğrenciye bakan anne, baba veya diğer kişilere yapılan şartlı eğitim yardımları kesilmektedir. Şartlı eğitim yardımının hangi hallerde kesildiği;

Örgün eğitimin dışına çıkılması,

Çocuğun ay içerisinde devamsızlığının 4 günden fazla olması,

Başvurunun yapılmış olduğu sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfına haber verilmeden ailenin ikametgah adresini değiştirmesi,

Ailenin muhtaçlık durumunun ortadan kalkması,

Başvuru sahibi ebeveynin vefat etmesi,

Eğitim yardımından yararlanan çocuğun vefat etmesidir.

Şartlı eğitim yardımı başvuru sonucu sorgulama

e-Devlet üzerinden başvuru sonucunu sorgulayarak, başvurunun onaylanıp onaylanmadığına dair detaylı bilgi edinebilirsiniz. Başvuruyu sorgulama ekranına https://www.turkiye.gov.tr/acshb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama adresine giriş yaparak erişim sağlayabilirsiniz.