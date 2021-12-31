Şartlı eğitim yardımı ne kadar, nasıl alınır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesince geliştirilen çalışmalarla ihtiyaç sahibi olan ailelerin sağlık ile eğitim alanlarında sosyal yardımlarla bakanlık zor durumda olan ailelere ulaşarak yardım ediyor. Söz konusu yardımların en başındaysa Şartlı Eğitim Yardımı geliyor.

Şartlı Eğitim Yardımı ne?

Şartlı Eğitim Yardımı, nüfusun ekonomik güçlüklerden dolayı teeml eğitim hizmetlerinden faydalanamayan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna dahil olmayan, eğitimini sürdüremeyen ilkokul, ortaokul ile lise öğrencilerine verilmekte olan destek yardımıdır. Kanun gereği ile muhtaçlıkları muhtarlıkça onaylanan ve o aileler için yapılmakta olan şartlı yardım programıdır.

ŞEY nasıl alınıyor?

Başvuru işlemleri, okul dönemlerinin haricinde senenin herhangi bir zamanında resmi olarak ikamet edilmekte olan yerdeki SYD Vakıfları’na yapılıyor. Başvurular sırasında başvuru yapacak kişiler T.C kimlik numaralarıyla başvurularını yapabiliyor. ŞEY dahilinde örgün eğitime katılmış olan çocuklara eğitimin başlangıcından, lise eğitimi sonlanana dek, ilk olarak annesi, babası veya çocukla aynı evde yaşayan ve çocuğa bakmakla yükümlü olan kişilere veriliyor.

Kimler şartlı eğitim yardımı alabiliyor?

3294 sayılı kanun dahilinde ve sosyal güvencesi bulunmayan ihtiyaç sahibi tüm aileler alabiliyor. Ailesi ekonomik açıdan sıkıntıda olan çocukların eğitimlerini örgün olarak sürdürebilmesi ve ayda dört günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla veriliyor. Çocuklara verilen bu destek lise hayatlarından mezun olana dek verilmektedir.

2021 ŞEY başvuru şartları neler?

Eğitim yardımına başvuracak kişilerde aranacak şartlar şöyledir;

T.C. Vatandaşı olmak.

Yardım için başvuru yapan ailenin muhtaç oldukları kanıtlanmalıdır.

Yasal vasinin 18 yaşından büyük olması.

Ailede bulunan bireylerde sağlık sigortasının olmaması gerekir.

Bu durumda bir gelir testi yapılır.

Yukarıda yazılı şartların yanı sıra eğitim desteğinin yapılacağı çocuğunsa eğitim hayatına devam ediyor olması gerekiyor. Yardım sonrasında çocuğun okula gitmediği anlaşıldığı zaman destek kesilir.

ŞEY başvuru adımları

Başvuru işlemleri için yaşanılan yerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na şahsen gidip başvurmak gerekiyor.

Şartlı Eğitim Yardımı için çocuğun babası veya annesi, bakımını kim üstlendiyse gereken belgeleri doldurup yaşadıkları ilçenin SYDV’sine başvurusunu yapmalı.

Başvuruyu yapan kişinin öncesinde vakıfta bir kaydı bulunmuyorsa yetkililerin istediği “Hane Başvuru Kayıt Formu, Sorgu Dilekçesi ile Şartlı Eğitim Hak Sahibi Sözleşmesi” formları hazırlanıp teslim edilmeli.

Verilen belgeler vakıfça incelenip onaylandığında sonuç aileye bildiriliyor.

ŞEY e-Devlet başvuru işlemi

ŞEY başvuruları e-Devlet’ten SGK’ya bağlı olan “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” üstünden gerçekleştiriliyor.

E-Devlet’e giriş yapıp “Sosyal Güvenlik Kurumu Öğretim Yardımı Talebi” sayfasına girmelisiniz

Ardından başvuru bilgileri kısmından “kendim için, çocuğum için” bölümlerinden birisini seçip başvur seçeneğini seçin

ŞEY başvurularında gerekli olan belgeler neler?

Hane başvuru kayıt formu

Çocuğun ve yardımı alacak kişinin kimlik kartı

Öğrenci belgesi

Ailenin muhtaçlığını belirten resmi belge

Şartlı eğitim ve sağlık yardımı takip form ve belgesi

2021 yılı ŞEY yardım ücretleri ne kadar?

Başvuru işlemlerinde gerekli olan belgeler şunlardır;

Şartlı Eğitim Yardım hizmetleri eğitim gören çocuğun eğitim düzeyi ile cinsiyetine göre değişiyor. Yardım miktarları şu şekildedir;

İlkokul eğitimi gören erkek öğrenciler için her ay 45 TL

İlkokul eğitimi gören kız öğrenciler için her ay 50 TL

Ortaöğretim eğitimi gören kız öğrenciler için her ay 75 TL

Ortaöğretim eğitimi gören erkek öğrenciler için her ay 55 TL

Lise eğitimi gören erkek öğrenciler için her ay 50 TL

Şartlı Eğitim Yardım sorgulama işlemleri

Telefondan sorgulama işlemleri için ALO 144

İntenet aracılığı ile sorgulama için e-Devlet sistemi

PTT şubeleri ile sorgulama

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile sorgulama

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ŞEY sorgulaması

Başvuru işlemleriniz ve diğer tüm başvurularınız ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi kimlik kartınızla SYDV’ye giip öğrenme ve başvuru sorgulama imkanınız var.

İntenet aracılığı ile ŞEY sorgulaması

e-Devlet’ten T.C kimlik numaranız ve şifrenizle beraber giriş yapıp, arama butonuna eğitim desteği yazmalısınız. Sonrasında yaptığınız bütün öğrenim destek başvurularınıza dair son gelişmeleri görerek bilgi sahibi olabilirsiniz.

Telefonla ŞEY sorgulaması (ALO 144 hattı)

Başvurunuzun son durumunu öğrenmek ve ayrıntılı bilgi almak adını şu numaraları kullanabilirsiniz;

ALO 144 hattı

0312 705 8000 (Santral)

0312 705 8001 (Ana Hat)

PTT aracılığı ile ŞEY sorgulaması

T.C kimlik kartınızla herhangi bir PTT şubesine gidip, yetkililer aracılığıyla başvurunuzun durumu ve detaylarını sorgulayabilirsiniz.

ŞEY kaç ayda bir veriliyor?

Yardım ödemeleri senenin tek ayları olan; Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım ayları içerisine yapılıyor. Yardım ödemeleri PTT şubelerine yapılmaktadır. Yakınınızdaki PTT şubesine gidip yardımlarınızı alabilirsiniz. Ayrıca talep doğrultusunda yardımlar Ziraat Bankası hesaplarına da yatırılıyor.